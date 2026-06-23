상금 1위 김민솔-대상 포인트 1위 서교림, 시즌 3승 놓고 평창에서 맞대결

세줄 요약 KLPGA투어 양강 김민솔과 서교림이 맥콜·모나 용평 오픈에서 시즌 3승을 두고 맞붙는다. 김민솔은 상금 1위, 서교림은 대상 포인트 1위로 장타와 퍼팅 강점을 앞세워 첫날과 둘째날 같은 조에서 격돌한다. 김민솔·서교림, 시즌 3승 선착 놓고 평창 맞대결

상금 1위와 대상 포인트 1위, 양강 구도 형성

장타·퍼팅 강점 갈리며 첫날부터 같은 조 격돌

이미지 확대 김민솔이 드라이버 티샷을 날린 뒤 공의 방향을 쫓고 있다. 김민솔은 올해 2차례 우승에 상금랭킹 1위, 대상 포인트 2위를 달리고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김민솔이 드라이버 티샷을 날린 뒤 공의 방향을 쫓고 있다. 김민솔은 올해 2차례 우승에 상금랭킹 1위, 대상 포인트 2위를 달리고 있다. KLPGA 제공.

이미지 확대 서교림이 아이언샷으로 그린을 공략하고 았다. 서교림은 최근 열린 3차례 대회에서 두번 우승해 대상 포인트 1위, 상금랭킹 2위에 올랐다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서교림이 아이언샷으로 그린을 공략하고 았다. 서교림은 최근 열린 3차례 대회에서 두번 우승해 대상 포인트 1위, 상금랭킹 2위에 올랐다. KLPGA 제공.

이미지 확대 맥콜·모나 용평 오픈 포스터. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 맥콜·모나 용평 오픈 포스터. KLPGA 제공.

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올해 한국여자프로골프(KLPGA)투어 양강 구도를 이룬 2006년생 동갑 김민솔과 서교림이 시즌 3승 길목에서 대결한다.김민솔과 서교림은 오는 26일부터 28일까지 사흘 동안 강원 평창군 버치힐CC(파72)에서 열리는 맥콜· 모나 용평 오픈(총상금 10억원)에 나란히 출전한다.둘 모두 시즌 3번째 우승을 먼저 차지하겠다는 목표로 출사표를 냈다.김민솔과 서교림은 앞서거니 뒤서거니 시즌 2승씩을 올렸다. 이번 시즌에 두번 우승한 선수는 둘 뿐이다.김민솔은 상금랭킹 1위, 서교림은 대상 포인트 1위다. 상금랭킹 2위는 서교림, 대상 포인트 2위는 김민솔이다. 차이는 크지 않다.둘은 닮은 듯 다른 스타일이다. 둘은 KLPGA투어에서 손꼽는 장타자들이다. 김민솔은 장타부문 2위(257.88야드), 서교림은 5위(252.47야드)를 달린다.김민솔은 그린 적중률에서 9위(74.76%)로 39위(70.76%)의 서교림을 크게 앞선다.하지만 퍼팅은 서교림이 1위(28.97개)로 38위(30.11개)의 김민솔을 큰 차이로 따돌리고 있다.선수의 경기력 지표인 평균타수에서는 4위(70.65타)의 서교림이 5위(70.71타)의 김민솔을 근소하게 앞섰지만 사실상 막상막하다.김민솔과 서교림은 상금 1위와 직전 대회 우승자를 1, 2라운드 같은 조에서 경기하도록 한 원칙에 따라 이 대회에서 첫날과 둘째날 맞대결을 벌인다.시즌 개막전 리쥬란 챔피언십에 이어 이번 시즌 두번째 동반 경기 맞대결이다.서교림은 “매 대회 목표는 우승이다. 하지만 우승하려는 생각보다 늘 하던 대로 플레이 하겠다. 지금 컨디션이 좋다”고 강한 자신감을 보였다.작년 이 대회에서 사흘 동안 버디 25개를 쏟아부으며 우승해 ‘버디 폭격기’라는 별명을 입증한 고지우는 대회 2연패와 대회 3차례 우승을 노린다. 시즌 초반 부상에서 벗어나 경기력이 회복 중인 고지우는 “결과보다는 과정에 집중하면서 우승 경쟁을 할 수 있는 경기를 하는 것이 목표“라고 밝혔다.상금과 대상 포인트 3위 김민선과 방신실, 유현조, 이예원, 임진영, 짜라위 분짠 등은 시즌 2승에 도전한다.