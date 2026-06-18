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19일 개막 US오픈 골프 우승 상금은 68억원

권훈 기자
입력 2026-06-18 09:47
수정 2026-06-18 09:47
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세줄 요약
  • US오픈 우승 상금 450만 달러 확정
  • 총상금 2250만 달러, 지난해보다 증가
  • 마스터스와 같은 수준, PGA보다 상회
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US오픈 개막을 하루 앞두고 연습 라운드 중인 로리 매킬로이.
US오픈 개막을 하루 앞두고 연습 라운드 중인 로리 매킬로이.


19일(한국시간) 미국 뉴욕주 사우샘프턴의 시네콕 힐스 GC(파70)에서 열리는 제126회 US오픈 골프대회에서 우승하면 450만 달러(약 68억원)의 상금을 받는다.

대회를 주관하는 미국골프협회(USGA)는 대회 총상금이 2250만 달러(약 343억원)로 결정됐다고 18일 발표했다.

이는 지난해보다 100만 달러 늘어난 것이다.

우승 상금은 지난해 우승자 J.J. 스펀(미국)이 받았던 430만 달러보다 20만 달러가 더해졌다.

마이크 완 CEO는 “이곳 시네콕에서 마지막으로 US 오픈을 개최했던 2018년에는 총상금이 1200만 달러였는데 올해 총상금이 2250만 달러로 늘어났다. 이런 성장세를 유지하게 돼 자랑스럽다”고 밝혔다.

US오픈 상금은 이번 시즌 첫 번째 메이저대회 마스터스와 같아졌고, 두 번째 메이저대회 PGA 챔피언십(2050만 달러)보다 200만 달러 많다.

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시즌 마지막 메이저대회 디오픈 상금 규모는 아직 확정되지 않았다. 지난해 디오픈 총상금은 1700만 달러였다.
권훈 기자
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