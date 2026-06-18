골프공 비거리 제한 2030년 이후로 연기

세줄 요약 USGA와 R&A가 골프공 비거리 제한 규정의 시행 시점을 2030년 이후로 늦췄다. 당초 2028년 프로 대회부터 적용하려 했지만, 제조업체와 선수들의 반발이 컸고 새 규정의 효과에 대한 우려도 제기됐다. 두 단체는 프로와 아마추어를 같은 시기에 적용해야 혼란을 줄일 수 있다고 설명했다. 골프공 비거리 제한 시행 시점 2030년 이후 연기

USGA·R&A, 프로·아마추어 동시 적용 필요성 강조

제조업체·선수 반발과 현장 혼란 우려 반영

이미지 확대 USGA의 케빈 해러먼 회장(왼쪽부터), 마이크 완 CEO, 존 보든헤이머 경기담당 수석 이사가 기자들의 질문을 받고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 USGA의 케빈 해러먼 회장(왼쪽부터), 마이크 완 CEO, 존 보든헤이머 경기담당 수석 이사가 기자들의 질문을 받고 있다.

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골프 대회에서 쓰는 골프공 비거리를 더는 늘리지 못하거나 줄이는 골프 규칙 제정이 더 늦어질 전망이다.세계 골프 규칙을 관장하는 미국골프협회(USGA)와 R＆A는 18일(한국시간) US오픈 골프대회가 열리는 미국 뉴욕주 사우샘프턴에서 공동 성명을 내고 “골프공 비거리 제한은 2030년으로 시행을 연기하기로 했다”고 밝혔다.공동 성명에는 미국프로골프(PGA)투어와 DP월드투어도 동참했다.애초 USGA와 R＆A는 2028년부터 프로 대회에서는 골프공 비거리를 제한하는 새 규정을 시행할 예정이었다. 아마추어에게는 2030년부터 순차적으로 도입할 계획이었다.두 단체는 헤드스피드 125마일, 발사각 11도의 드라이버 타격 때 볼의 비행거리가 317야드를 넘지 않아야 한다는 규제 조항도 이미 만들어놨다.프로 골프 대회에서 선수들의 비거리가 날이 갈수록 늘어나면서 코스를 더 늘리느라 자연 훼손이 심해지고 골프 경기의 본질이 바뀐다는 지적 때문이었다.하지만 새로운 규정을 시행하면 현재 선수들이 사용하는 골프공 대부분은 규정 위반이 된다.이 때문에 골프공 제조업체들은 물론 상당수 선수들이 새 규정 시행에 반발해왔다.USGA와 R＆A는 새로운 규정이 비거리를 줄이는 데 충분하지 않다는 우려가 제기됐고, 프로와 아마추어에게 똑같은 시기에 적용해야 현장의 혼란을 줄일 수 있다는 판단 때문에 시행을 늦췄다고 설명했다.이에 따라 골프공 비거리 제한은 한동안 수면 아래로 가라앉을 것으로 보인다.