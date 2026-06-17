대중골프장협회, 6월 전문경영인회 개최

이미지 확대 한국대중골프장협회 6월 전문경영인회 모습. 대중골프장협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한국대중골프장협회 6월 전문경영인회 모습. 대중골프장협회 제공.

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한국대중골프장협회(회장 우정석)는 충북 음성군 힐데스하임CC에서 대중골프장 전문경영인 등 60여명이 참석한 가운데 대중골프장 6월 전문경영인회를 열어 노캐디 운영 경영 현장을 경험했다고 17일 밝혔다.27홀 규모의 대중형 골프장 힐데스하임CC는 캐디없는 셀프라운로 운영하고 있다.이날 회의에서는 또 공정위 주관 골프장 이용 표준약관 개정 검토 회의 주요 내용을 공유하고 여름철 폭염 대비 안전관리 및 예방조치, 장마철 잔디·코스관리를 위한 특별 주의사항, 안전사고 예방 및 분쟁 대응을 위한 블랙박스 등 장비 도입 시 검토사항 등을 논의했다.또한 협회는 올해부터 본격 운영 중인‘홀인원 등 특별 기록 인증서 발급 서비스’ 이용을 다시 한번 안내하며, 협회 명의 인증서는 달성 기록에 대한 공인 인증으로 고객 만족 향상에 기여하고 있다고 설명하였다.