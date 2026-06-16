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NH투자증권 KLPGA 통산 20승 박민지에 기념 트로피 수여

권훈 기자
입력 2026-06-16 15:05
수정 2026-06-16 15:05
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세줄 요약
  • 박민지 KLPGA 통산 20승 달성 기념 트로피 수여
  • NH투자증권, 2017년부터 메인 스폰서로 후원 지속
  • 박민지, 슬럼프 극복 뒤 21승 신기록 도전 다짐
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NH투자증권 윤병운 대표이사와 박민지. NH투자증권 제공.
NH투자증권 윤병운 대표이사와 박민지. NH투자증권 제공.


NH투자증권(대표이사 윤병운)은 한국여자프로골프(KLPGA)투어 통산 20승을 달성한 박민지에게 특별 기념 트로피를 수여했다고 16일 밝혔다.

NH투자증권은 박민지가 데뷔하던 2017년부터 지금까지 줄곧 메인 스폰서로 후원해왔다.

NH투자증권 윤병운 대표이사는 “박민지 선수가 필드 위에서 보여준 불굴의 투지와 끊임없는 노력은 NH투자증권 임직원과 골프팬들에게 커다란 감동과 자부심이 었다”라며 “성적을 넘어 인간적인 신뢰로 맺어진 10년의 인연이기에, 이번 20승이 더욱 자랑스럽고 값지다”고 밝혔다.

그는 또 “앞으로도 박민지 선수가 KLPGA 단독 최다승(21승)을 넘어 전무후무한 신화를 써 내려갈 수 있도록, 가장 든든한 가족이자 파트너로서 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

박민지는 “19승 이후 2년 가까운 슬럼프를 겪으며 골프를 그만둘까 고민할 정도로 심적으로 힘들었다”고 털어놓고 “세상 모두가 의심할 때도 성적표가 아닌 ‘사람 박민지’를 믿고 묵묵히 버팀목이 되어준 NH투자증권이 없었다면 20승이라는 기적은 불가능했을 것”이라고 말했다.


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박민지는 이어 “반드시 KLPGA 단독 최다승인 21승 신기록을 달성해 이 트로피 상단에 새로운 N2 마크를 계속 쌓아 올리겠다”고 다짐했다.
권훈 기자
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