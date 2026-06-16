타이틀리스트, GTS 페어웨이 우드 출시

세줄 요약 타이틀리스트가 GTS2·GTS3 페어웨이 우드를 출시했다. 랩어라운드 컴포지트 크라운으로 확보한 여유 질량을 하단에 배치해 무게중심을 낮고 깊게 만들었고, 미스 샷에서도 탄도와 퍼포먼스를 안정적으로 유지하도록 했다. 실버 페이스와 듀얼 웨이트도 적용했다. GTS2·GTS3 페어웨이 우드 출시 발표

랩어라운드 크라운으로 무게중심 하향

실버 페이스·듀얼 웨이트 적용

이미지 확대 타이틀리스트 GTS 페어웨이 우드. 타이틀리스트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 타이틀리스트 GTS 페어웨이 우드. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트가 GTS 페어웨이 우드 2종(GTS2, GTS3)을 출시한다고 16일 밝혔다.GTS 페어웨이 우드는 크라운 영역을 클럽 헤드 측면까지 확장한 ‘랩어라운드 컴포지트 크라운’을 적용해 확보한 약 16g의 여유 질량을 헤드 하단에 재배치함으로써 무게중심을 낮고 깊게 만든 게 특징이다. 이런 혁신으로 페이스 하단에 맞는 미스 샷에서도 안정적인 탄도와 일관된 퍼포먼스를 유지할 수 있게 했다.다양한 라이에서의 안정적인 결과를 위해 고강도 스테인리스 스틸 인서트가 페이스 하단까지 감싸는 ‘단조 L-Cup 페이스’ 구조도 도입했다.특히 투어 선수들의 피드백을 적극 수용하여 기존 블랙 페이스 대신 ‘실버 페이스’를 새롭게 적용했다. 이는 어드레스 시 페이스를 명확하게 인지하게 해 시각적인 안정감을 주며, 얕은 페이스 디자인에서도 헤드가 커 보이는 효과를 주어 골퍼의 심리적 부담을 덜어준다.골퍼 개개인의 스윙 특성에 맞춘 정교한 세팅을 돕는 ‘듀얼 웨이트 시스템’도 탑재됐다. 힐(기본 11g)과 토우(기본 5g)에 위치한 조절 웨이트를 통해 무게 배분을 세밀하게 조정할 수 있어, 원하는 볼 비행 특성에 맞춘 튜닝이 가능하다.신제품은 플레이어의 선호도와 스윙 타입에 따라 GTS2와 GTS3 두 가지 모델로 나뉘어 출시된다. GTS2는 페이스 높이를 낮추고 헤드 크기를 키워 쉽게 볼을 띄우고 높은 관용성을 제공한다. GTS3는 정교한 볼 컨트롤에 유리하며, 21도 모델이 새롭게 추가되어 로프트 선택의 폭을 넓혔다.