한국 골프 스타 산실 베어크리크배 아마추어 골프선수권대회 30일 개막

세줄 요약 한국 남녀 골프 스타를 다수 배출한 베어크리크배 아마추어 골프선수권이 30일부터 나흘간 포천 베어크리크GC에서 열린다. KGA 랭킹 상위권 중·고교·대학생 96명이 출전해 차세대 주인공을 겨루고, 대회는 올해 10회째를 맞는다. 베어크리크배 아마추어 골프선수권 30일 개막

KGA 랭킹 상위권 96명, 나흘간 포천서 경쟁

박민지·이정은 등 스타 배출한 산실

이미지 확대 지난해 베어크리크배 아마추어 골프선수권대회에 출전한 주니어 선수들. 베어크리크GC 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난해 베어크리크배 아마추어 골프선수권대회에 출전한 주니어 선수들. 베어크리크GC 제공.

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한국 남녀 골프 스타 산실로 꼽히는 베어크리크배 아마추어 골프선수권대회가 오는 30일부터 나흘 동안 경기도 포천시 베어크리크GC 베어 코스(파72)에서 대한골프협회(KGA) 주관으로 열린다.KGA 랭킹 상위권의 중·고교 및 대학생 선수 96명(남자 48명, 여자 48명)이 출전한다.올해로 10회째를 맞이한 이 대회는 한국 남녀 골프를 이끄는 간판 선수를 숱하게 배출했다.한국여자프로골프(KLPGA)투어 최다승(20승)을 올린 박민지와 KLPGA투어 상금왕을 지내고 미국여자프로골프(LPGA)투어 신인왕에 올랐던 이정은, KLPGA투어 통산 5승의 임희정이 이 대회 챔피언을 거쳤다. 한국프로골프(KPGA)투어 신인왕에 3차례 우승한 이재경과 지난 5월 KPGA 파운더스컵에서 정상에 오른 오승택도 이 대회 챔피언 출신이다.대회를 주최하는 베어크리크GC는 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 프로 투어 수준의 최상급 대회 환경을 제공하는 것으로 유명하다. 실시간 스코어 확인이 가능한 전용 홈페이지와 리더보드 전광판을 운영하며, 현장 투어 밴을 통해 프로급 골프 용품 서비스를 지원한다. 아울러 작년에 새롭게 조성한 연습그린과 벙커 연습장 시설 역시 선수들의 기량 향상을 돕는 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.베어크리크 골프클럽 류경호 대표는 “지난 10년간 그래왔듯 앞으로도 대한민국 골프 꿈나무들이 마음껏 꿈을 펼치고 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.