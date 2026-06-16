KLPGA 신흥 대세 김민솔, 시즌 3승 도전 …19일 개막 인카금융 더헤븐 마스터스 출격

세줄 요약 KLPGA 신흥 대세 김민솔이 인카금융 더헤븐 마스터스에 나서 시즌 3승과 2주 연속 우승을 노린다. 노승희는 디펜딩 챔피언으로 타이틀 방어에 나서고, 김민선·서교림·이예원 등 강자들도 총출동해 치열한 우승 경쟁이 예상된다. 김민솔, 시즌 3승과 2주 연속 우승 도전

노승희, 디펜딩 챔피언으로 타이틀 방어

강자 총출동, 더헤븐CC 우승 경쟁 예고

이미지 확대 김민솔이 그린 경사를 읽고 있다. 올해 2차례 우승을 차지하고 상금랭킹과 대상 포인트, 다승 등 주요 부문 1위를 달리는 김민솔은 오는 19일부터 사흘 동안 경기 안산시 더헤븐CC(파72)에서 개최되는 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈에서 시즌 세번째 우승에 도전한다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김민솔이 그린 경사를 읽고 있다. 올해 2차례 우승을 차지하고 상금랭킹과 대상 포인트, 다승 등 주요 부문 1위를 달리는 김민솔은 오는 19일부터 사흘 동안 경기 안산시 더헤븐CC(파72)에서 개최되는 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈에서 시즌 세번째 우승에 도전한다. KLPGA 제공.

이미지 확대 노승희가 아이언샷을 때린 뒤 공의 방향을 쫓고 있다. 지난해 인카금융 더헤븐 마스터즈에서 이다연을 연장전에 물리치고 우승한 노승희는 대회 2연패를 노린다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 노승희가 아이언샷을 때린 뒤 공의 방향을 쫓고 있다. 지난해 인카금융 더헤븐 마스터즈에서 이다연을 연장전에 물리치고 우승한 노승희는 대회 2연패를 노린다. KLPGA 제공.

이미지 확대 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈 포스터. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈 포스터. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 새로운 대세로 떠오른 ‘슈퍼루키’ 김민솔이 시즌 세 번째 우승으로 대세 굳히기를 노린다.김민솔은 오는 19일부터 사흘 동안 경기 안산시 더헤븐CC(파72)에서 개최되는 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈(총상금 10억원)에 출전한다.지난 4월 iM금융오픈에 이어 지난 14일 시즌 첫번째 메이저대회 메르세데스-벤츠 한국여자오픈을 제패하며 이번 시즌 유일하게 2승 고지에 오른 김민솔은 내친김에 2주 연속 우승과 시즌 3승을 노린다.메르세데스-벤츠 한국여자오픈 우승으로 상금 랭킹과 대상 포인트 1위를 꿰찬 김민솔이 인카금융 더헤븐 마스터즈에서도 정상에 오른다면 개인 타이틀 싹쓸이에 가속 페달을 밟게 된다.올해 KLPGA투어에서 처음 풀 시즌을 뛰는 김민솔의 기세는 여느 신인과 다르다.드림투어에서 뛰던 지난해 8월 초청 선수로 출전한 BC카드 ·한경 레이디스컵에서 우승해 KLPGA투어에 입성했던 김민솔은 두 달도 채 되지 않아 동부건설 한국토지신탁 챔피언십에서 또 한 번 우승했다.지난해 15개 대회 밖에 뛰지 않아 공식적으로는 이번 시즌 ‘신인’ 꼬리표를 달았지만 행보는 최고 자리를 넘볼 만큼 압도적이다.상금왕과 대상, 신인왕, 평균타수 1위까지 모든 개인 타이틀을 다 가지고 싶다고 공언한 김민솔은 “지난주 경기로 체력적인 피로가 전혀 없진 않지만 생각보다 회복이 잘 됐고, 샷 감각 역시 조금씩 좋아지고 있다. 시즌 초반부터 좋은 성적으로 여러 부문 1위에 올라 기쁘지만, 아직 시즌이 많이 남은 만큼 현재 순위에 만족하지 않고 꾸준한 경기력을 유지하고 싶다. 시즌 2승에 만족하지 않고, 한 샷 한 샷 집중해 이번 대회도 우승 경쟁을 하겠다”고 욕심을 숨기지 않았다.디펜딩 챔피언 노승희는 타이틀 방어에 나선다.지난해 이 대회에서 시즌 두 번째 정상에 섰던 노승희는 상금랭킹 2위로 커리어 하이 시즌을 보냈지만 올해는 작년보다 한참 처지는 성적이다. 작년엔 한 번뿐이었던 컷 탈락이 벌써 3번이다. 하지만 최근 3차례 대회에서 두번 3위에 오르는 등 상승세를 탔다.노승희는 “지난해 연장 끝에 우승한 기억이 여전히 생생하다. 더헤븐CC는 굴곡이 심하고 러프가 길어서 페어웨이를 지키는 게 우선이다. 그린 경사도 심한 편이라 핀과 같은 단에 공을 보낼 수 있도록 세컨드 샷의 정교한 거리감에 집중하겠다”면서 “지난 한국여자오픈을 기점으로 샷과 퍼트 감각이 올라오고 있다. 작년의 좋은 흐름을 살려 타이틀 방어를 목표로 최선을 다하겠다”고 투지를 보였다.KLPGA투어에서 손꼽는 장타자 김민솔과 드라이버 비거리는 100위 밖이지만 정교한 샷이 장기인 노승희는 1, 2라운드에서 동반 경기를 펼치며 극단적으로 대조적인 경기 스타일 대결로 눈길을 끌 전망이다.상금과 대상 포인트에서 김민솔을 뒤쫓는 김민선, 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 컷 탈락으로 상금 1위에서 3위로 밀린 서교림, 일본 대회에 2차례 다녀오느라 상금랭킹이 4위까지 내려간 이예원, 그리고 방신실과 고지원, 유현조 등 올해 한 차례씩 우승한 강자들이 총출동해 치열한 우승 경쟁을 예고했다.작년 대회에서 노승희에게 연장전에 졌던 이다연은 설욕과 함께 KLPGA투어에서 17번째 통산 10승을 이루겠다는 각오로 출사표를 냈다.