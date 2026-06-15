대한골프협회 핸디캡 올해만 2만명이 인증받았다…남성 골퍼 평균 핸디캡은 11.9

세줄 요약 대한골프협회가 지난 2월 시작한 핸디캡 산정 서비스 하이골프에 올해 상반기 2만698명이 가입해 인증을 받았다. 남성 평균은 11.9, 여성은 11.8로 미국보다 낮게 나타났다. 협회는 초기 가입층과 국내 코스 특성 등을 이유로 봤다. 하이골프 상반기 2만698명 인증

남성 평균 11.9, 여성 평균 11.8

미국보다 낮아 실력 우위 해석

이미지 확대 대한골프협회 주관 주요 대회 순회배. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 대한골프협회 주관 주요 대회 순회배. 대한골프협회 제공.

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대한골프협회가 도입한 핸디캡 산정 시스템 ‘하이골프’(H.I. GOLF)에서 올해 상반기에 2만여명의 남녀 골퍼가 핸디캡을 인증받았다.대한골프협회는 지난 2월 서비스를 시작한 ‘하이골프’ 사용자가 남성 1만7992명, 여성 2706명 등 모두 2만698명으로 집계됐다고 15일 밝혔다.남성 이용자의 핸디캡 평균은 11.9, 여성은 11.8로 나타났다.이는 미국골프협회(USGA)와 R＆A가 조사한 남성 골퍼 평균 핸디캡 16.9, 여성 29.0과 비교해 뚜렷하게 낮아서 국내 골퍼의 실력이 월등하다는 분석이 가능하다.그러나 대한골프협회는 핸디캡 산정 서비스가 본격적으로 시행된 지 얼마 되지 않아 주로 실력이 뛰어난 골퍼 위주로 서비스에 가입한 데다 스코어를 비교적 후하게 적는 관행, 그리고 국내 코스 난도가 높지 않다는 특징 때문으로 보인다고 설명했다.대한골프협회 ‘하이골프’는 애플리케이션과 웹사이트 접속을 통해 누구나 무료로 이용할 수 있다. 코스레이팅이 시행된 국내 골프장 약 270곳에서 라운드한 스코어를 등록하면 자동으로 계산된다. 핸디캡 산정은 최초 3개 스코어가 기입되면 나온다.대한골프협회는 외국 골프장 스코어 등록 기능과 대회 등록 및 관리, 골프클럽 핸디캡 안내 등을 제공할 예정이다.