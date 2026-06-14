‘왕의 귀환’… 장유빈, KPGA 클래식 우승

세줄 요약 지난해 LIV 골프로 떠났던 장유빈이 KPGA투어 복귀 8번째 대회인 KPGA 클래식에서 정상에 올랐다. 변형 스테이블포드 방식 최종라운드에서 10점을 보태 최종합계 49점으로 우승했고, 1년 8개월 만에 통산 4승째를 기록했다. LIV 골프 떠났던 장유빈, KPGA 복귀 우승

KPGA 클래식 최종합계 49점, 박은신 제압

1년 8개월 만에 KPGA투어 통산 4승째

이미지 확대 이글 퍼트가 들어가자 포효하는 장유빈. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 이글 퍼트가 들어가자 포효하는 장유빈. KPGA 제공.

이미지 확대 우승 트로피를 든 장유빈. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 우승 트로피를 든 장유빈. KPGA 제공.

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2024년 한국프로골프(KPGA)투어 상금왕과 대상 등 6관왕에 올랐다가 지난해 LIV 골프로 떠났던 장유빈이 KPGA투어 복귀 8번째 대회에서 우승을 따내며 부활을 알렸다.장유빈은 14일 제주 서귀포시 사이프러스 골프＆리조트스(파72)에서 변형 스테이블포드 방식으로 열린 KPGA 클래식(총상금 7억 원) 최종 라운드에서 10점을 얻어 최종합계 49점으로 정상에 올랐다.변형 스테이블포드 방식은 앨버트로스 8점, 이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이하 -3점 등 타수가 아닌 점수를 매겨 순위를 가린다.박은신을 4점차로 따돌린 장유빈은 2024년 10월 백송홀딩스 아시아드CC 부산오픈 제패 이후 1년 8개월 만에 KPGA투어 통산 4승째를 올렸다.항저우 아시안게임 단체전 금메달에 이어 아마추어 때 이미 KPGA투어 대회 우승을 차지하는 등 발군이었던 장유빈은 2024년까지만 해도 KPGA투어를 지배할 최강자로 꼽혔다.그러나 지난해 전격적으로 LIV 골프에 진출했던 그는 LIV 골프에서 최하위권을 허덕이다 퇴출됐다.다시 KPGA투어로 돌아온 장유빈은 앞서 치른 7차례 대회에서 우리금융 챔피언십 준우승말고는 톱10에 진입하지 못해 애를 태웠다.이번 대회에서 특유의 장타력과 공격적인 플레이를 앞세워 우승한 장유빈은 ““KPGA투어에 복귀해 힘든 시간을 보냈는데 정말 바랐던 우승을 이뤄 기쁘다. 남은 대회애서도 좋은 성적을 거둘 수 있을 것이라는 기대감과 자신감이 생겼다”고 말했다.박은신은 버디 7개와 보기 3개를 묶어 11점을 따냈지만 이글 1개와 버디 4개, 보기 3개로 10점을 얻은 장유빈을 따라 잡지 못하고 준우승에 만족해야 했다.