제주 사이프러스CC, 청소년 골프 유망주 18명에게 장학금과 1년 무료 라운드 제공

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제주 사이프러스CC, 청소년 골프 유망주 18명에게 장학금과 1년 무료 라운드 제공

권훈 기자
입력 2026-06-14 12:11
수정 2026-06-14 12:11
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사이프러스 골프앤리조트·연암장학회는 제주지역 청소년 골프 유망주 총 18명에게 장학금 1000만원과 1년간 무료 연습 라운드권을 제공했다. 지난 13일 제주 사이프러스CC에서 열린 장학금 전달식. 사이프러스 골프앤리조트·연암장학회 제공.
사이프러스 골프앤리조트·연암장학회는 제주지역 청소년 골프 유망주 총 18명에게 장학금 1000만원과 1년간 무료 연습 라운드권을 제공했다. 지난 13일 제주 사이프러스CC에서 열린 장학금 전달식. 사이프러스 골프앤리조트·연암장학회 제공.


영안모자가 운영하는 제주 사이프러스 골프앤리조트·연암장학회는 제주지역 청소년 골프 유망주 총 18명에게 장학금 1000만원과 1년간 무료 연습 라운드권을 제공했다고 14일 밝혔다.

1976년 설립 이후 매년 서귀포시(표선면) 고교와 대학생을 대상으로 장학금을 지원하는 사이프러스 골프앤리조트·연암장학회는 작년부터 제주 청소년 골프 유망주 지원 사업도 시작했다.

이번에 장학금과 무료 라운드 지원 대상은 제주 지역의 초등부 남녀 6명, 중등부 남녀 6명, 고등부 남녀 6명 등이다. 이들은 지난 3월 열린 제주특별자치도교육감배 전도주니어 골프선수권대회 성적에 따라 선발됐다.

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사이프러스골프앤리조트 측은 “골프 유망주들의 꿈과 열정을 위해 지속적으로 골프 꿈나무 장학사업을 시작했다. 앞으로 골프 인재 발굴 및 육성을 위해 다양한 사회공헌활동을 실천하며 나눔 경영을 지속적으로 펼칠 계획”이라고 밝혔다.

권훈 기자
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