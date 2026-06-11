캘러웨이, 오디세이 ‘S2S 트라이 핫 블랙’ 퍼터 출시

세줄 요약 캘러웨이골프 코리아가 오디세이 S2S 트라이 핫 블랙 퍼터를 선보였다. 기존 레드 대신 블랙 컬러를 적용한 스페셜 에디션으로, 제로토크 설계와 싱글 밴드 구조를 유지해 다양한 어드레스 선호를 고려했다. Ai-DUAL 인서트와 멀티 소재 구조로 안정성과 직진성도 강화했다. 오디세이 S2S 트라이 핫 블랙 퍼터 출시

블랙 컬러 적용한 스페셜 에디션 구성

제로토크·Ai-DUAL 인서트로 안정성 강화

이미지 확대 오디세이 S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 블랙 퍼터. 캘러웨이골프 코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 오디세이 S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 블랙 퍼터. 캘러웨이골프 코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아가 오디세이 ‘S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 블랙’ 퍼터를 출시했다고 11일 밝혔다.S2S 트라이 핫 블랙은 기존 S2S 트라이 핫 퍼터에 세련된 블랙 컬러를 적용한 스페셜 에디션이다. 기존 모델의 레드 컬러 대신 고급스러운 블랙 컬러를 적용해 세련된 이미지를 더했다.#7 SB, 제일버드 SB, #7 SB 크루저 총 3가지 모델로 구성된다. 크루저 모델은 38인치 길이와 SL140 샤프트, 17인치 오버사이즈 그립을 적용해 보다 안정적이고 묵직한 스트로크를 선호하는 골퍼에게 적합하다.S2S 트라이 핫 블랙은 오디세이의 제로토크 퍼터 기술을 기반으로 설계됐다. 싱글 밴드 구조를 적용해 샤프트를 힐 쪽에 배치하면서도 제로토크 특성을 유지해, 핸드 퍼스트 어드레스를 선호하지만 센터 샤프트 타입에는 부담을 느끼는 골퍼들에게 새로운 선택지를 제공한다.퍼터 내부에는 오디세이의 트라이 핫 멀티 소재 구조가 적용됐다. 알루미늄과 스틸, 그리고 140g 이상의 텅스텐을 전략적으로 배치해 전체 무게의 80% 이상을 톱라인 아래에 집중시킴으로써 이상적인 무게중심(CG)과 높은 안정성을 구현했다. 이를 통해 스트로크 시 헤드의 불필요한 움직임을 줄이고 보다 일관된 퍼팅을 가능하게 한다.페이스에는 AI 기술로 설계된 Ai-DUAL 인서트가 넣었다. 단단한 내부와 부드러운 외부로 구성된 듀얼 레이어 우레탄 구조를 통해 일관된 볼 스피드와 부드러운 타구감을 제공한다. 또 19°로 기울어진 그루브로 임팩트 직후 빠른 롤과 향상된 직진성을 구현했다.