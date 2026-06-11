캘러웨이, 오디세이 ‘S2S 트라이 핫 블랙’ 퍼터 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

캘러웨이, 오디세이 ‘S2S 트라이 핫 블랙’ 퍼터 출시

권훈 기자
입력 2026-06-11 16:51
수정 2026-06-11 16:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 오디세이 S2S 트라이 핫 블랙 퍼터 출시
  • 블랙 컬러 적용한 스페셜 에디션 구성
  • 제로토크·Ai-DUAL 인서트로 안정성 강화
이미지 확대
오디세이 S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 블랙 퍼터. 캘러웨이골프 코리아 제공.
오디세이 S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 블랙 퍼터. 캘러웨이골프 코리아 제공.


캘러웨이골프 코리아가 오디세이 ‘S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 블랙’ 퍼터를 출시했다고 11일 밝혔다.

S2S 트라이 핫 블랙은 기존 S2S 트라이 핫 퍼터에 세련된 블랙 컬러를 적용한 스페셜 에디션이다. 기존 모델의 레드 컬러 대신 고급스러운 블랙 컬러를 적용해 세련된 이미지를 더했다.

#7 SB, 제일버드 SB, #7 SB 크루저 총 3가지 모델로 구성된다. 크루저 모델은 38인치 길이와 SL140 샤프트, 17인치 오버사이즈 그립을 적용해 보다 안정적이고 묵직한 스트로크를 선호하는 골퍼에게 적합하다.

S2S 트라이 핫 블랙은 오디세이의 제로토크 퍼터 기술을 기반으로 설계됐다. 싱글 밴드 구조를 적용해 샤프트를 힐 쪽에 배치하면서도 제로토크 특성을 유지해, 핸드 퍼스트 어드레스를 선호하지만 센터 샤프트 타입에는 부담을 느끼는 골퍼들에게 새로운 선택지를 제공한다.

퍼터 내부에는 오디세이의 트라이 핫 멀티 소재 구조가 적용됐다. 알루미늄과 스틸, 그리고 140g 이상의 텅스텐을 전략적으로 배치해 전체 무게의 80% 이상을 톱라인 아래에 집중시킴으로써 이상적인 무게중심(CG)과 높은 안정성을 구현했다. 이를 통해 스트로크 시 헤드의 불필요한 움직임을 줄이고 보다 일관된 퍼팅을 가능하게 한다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

페이스에는 AI 기술로 설계된 Ai-DUAL 인서트가 넣었다. 단단한 내부와 부드러운 외부로 구성된 듀얼 레이어 우레탄 구조를 통해 일관된 볼 스피드와 부드러운 타구감을 제공한다. 또 19°로 기울어진 그루브로 임팩트 직후 빠른 롤과 향상된 직진성을 구현했다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
S2S 트라이 핫 블랙의 특징적인 샤프트 배치 방식은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로