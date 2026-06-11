신지애 “박민지의 20승은 새로운 20승의 시작”

세줄 요약 신지애가 박민지의 KLPGA 투어 통산 20승을 두고 “새로운 20승의 시작”이라며 응원했다. 박민지는 최근 우승으로 신지애, 고 구옥희와 함께 역대 최다승에 올랐고, 신지애는 후배들이 이 기록을 더 크게 키우길 바란다고 했다. 박민지 통산 20승, 신지애의 축하와 격려

새로운 20승 시작, 후배들의 기록 도전 응원

신지애, 대회 우승과 통산 21승 도전 의지

이미지 확대 박민지(왼쪽)와 함께 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 1라운드를 치르는 신지애. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박민지(왼쪽)와 함께 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 1라운드를 치르는 신지애. 대한골프협회 제공.

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“박민지의 통산 20승은 새로운 20승의 시작”박민지와 한국여자프로골프(KLPGA)투어 통산 최다승 기록(20승)을 함께 갖고 있는 신지애가 박민지의 새로운 기록 수립을 응원했다.11일 경기 양주시 레이크우드CC(파71)에서 열린 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 1라운드에서 박민지와 함께 경기한 신지애는 “박민지가 우승 부담을 극복하고 20승을 달성해 안도감을 느꼈다”며 “박민지는 물론이고 더 많은 후배가 최다승 기록을 깨 주면 좋겠다”고 말했다.박민지는 2주 전 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 우승해 신지애, 고(故) 구옥희와 함께 KLPGA 투어 역대 최다승인 20승을 달성했다.이 대회에 앞서 박민지와 식사 자리를 함께 했다는 신지애는 ““이번 박민지 선수의 20승이 앞으로 또 다른 20승을 향한 새로운 시작이길 응원한다”고 격려했다.신지애는 특히 “미국여자프로골프(LPGA) 투어의 경우 개인 최다승 기록이 80승을 넘어간다”며 “한국여자골프의 역사가 짧기는 하지만, 20승은 조금 아쉬운 숫자다. 박민지의 20승이 새로운 20승을 향한 시작이라고 생각해 줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.이번 대회에서 우승하면 KLPGA투어 통산 최다승(21승)이란 새 역사를 쓰게 되는 신지애는 “나도 현역 선수고, 선수가 대회에 나오면 우승을 목표로 하는 건 당연하다. 이번 대회에 더 잘하고 싶은 마음이 크다”고 말했다.난코스에서 이븐파 71타를 친 신지애는 “오늘 경기는 나쁘지 않았다. 앞으로 사흘 동안 코스 세팅은 더 어려워질 것이다. 경기 운영에 대해 더 많이 생각하면서 쳐야할 것 같다”고 투지를 보였다.