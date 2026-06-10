유원골프재단, 전북 청소년 골프 유망주에 장학금 5000만원 전달

이미지 확대 유원골프재단 전북 골프 유망주 장학금 전달식. 유원골프재단 제공. 닫기 이미지 확대 보기 유원골프재단 전북 골프 유망주 장학금 전달식. 유원골프재단 제공.

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유원골프재단(이사장 김영찬)이 초등부 6명, 중등부 10명, 고등부 10명 등 전북 청소년 골프 유망주 26명에게 ‘골프 꿈나무 장학금’ 5000만원을 전달했다고 10일 밝혔다.유원골프재단 2011년부터 지역 골프 인재 육성을 장려하고 우수한 기량을 갖춘 골프 유망주들이 안정적인 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 골프 꿈나무 장학사업을 해왔다.이번 전북 골프 장학생은 지난 5월 전북특별자치도골프협회장배 아마추어골프선수권대회와 6월 전북특별자치도교육감배 학생골프선수권대회 등 2개 대회 성적을 합산해 선발됐다.유원골프재단은 지난 4월 제주 청소년 골프 장학생 26명을 선발해 4500만원의 장학금을 지원한 바 있어 올해 벌써 52명생에게 9500만원의 장학금을 전달했다.