우승상금 4억원+1억원 벤츠 SUV 거머쥘 ‘메이저퀸’ 가린다...메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프, 11일 개막

세줄 요약 메르세데스-벤츠 한국여자오픈이 11일 레이크우드CC에서 개막했다. 총상금 15억원, 우승상금 4억원에 벤츠 GLE 450 SUV까지 걸려 역대급 대회가 됐다. 이동은의 2연패 도전과 이예원, 박민지, 신지애 등 강호들의 시즌 두 번째 우승 경쟁이 관심을 모은다. 시즌 첫 메이저 한국여자오픈 개막

우승상금 4억원, 벤츠 SUV 제공

이동은 2연패와 강호들 우승 경쟁

이미지 확대 이동은은 LPGA투어를 잠시 접고 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 타이틑 방어에서 나선다. 이동은이 지난 8일 끝난 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 드라이버 티샷을 날리고 있다. KLPGA제공. 닫기 이미지 확대 보기 이동은은 LPGA투어를 잠시 접고 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 타이틑 방어에서 나선다. 이동은이 지난 8일 끝난 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 드라이버 티샷을 날리고 있다. KLPGA제공.

이미지 확대 서교림이 지난 8일 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승 퍼트를 넣고 환호하고 있다. 서교림은 메르세데스-벤츠 한국여자오픈에서 2주 연속 우승에 도전한다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서교림이 지난 8일 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 우승 퍼트를 넣고 환호하고 있다. 서교림은 메르세데스-벤츠 한국여자오픈에서 2주 연속 우승에 도전한다. KLPGA 제공.

이미지 확대 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 포스터. 대회조직위원회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 포스터. 대회조직위원회 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 첫번째 메이저대회이자 한국 여자 골프 최고 권위의 대회인 메르세데스-벤츠 한국여자오픈골프선수권대회(총상금 15억원)가 오는 11일부터 나흘 동안 경기 양주시 레이크우드CC 산길·숲길 코스(파71)에서 열린다.올해 40회째를 맞은 메르세데스-벤츠 한국여자오픈은 대한골프협회가 주최하고 주관하는 내셔널타이틀 대회다. 전통과 권위에서 첫 손가락에 꼽힌다.올해 대회는 큰 변화가 생겼다.고급 자동차 브랜드 메르세데스-벤츠 코리아가 타이틀스폰서를 맡았다. 글로벌 기업이 한국여자오픈 타이틀스폰서롤 참여한 것은 이번이 처음이다. 그만큼 한국 여자 골프의 위상이 그만큼 높아졌다는 방증이다.메르세데스-벤츠 코리아는 한국 여자 골프 발전에 힘을 보태겠다며 대회 총상금을 작년보다 3억원이 늘렸다. 우승 상금도 1억원이나 많아져 4억원이 됐다.4억원은 국내 여자 골프 대회 사상 가장 많은 우승 상금이다.우승자에게 돌아가는 혜택도 눈에 띈다. 우승하면 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저대회인 AIG 여자오픈 출전권을 준다. 일본 여자 골프 내셔널타이틀 대회인 일본여자오픈 출전권도 따라온다.1억3천만원 짜리 메르세데스-벤츠 GLE 450 SUV 차량도 우승자에게 준다. 심지어 우승 선수 캐디한테도 1년 동안 메르세데스-벤츠를 타도록 빌려준다.또 하나 달라진 점은 개최 코스다.작년까지 5년 동안 충북 음성군 레인보우힐스CC를 떠나 한국 여자 골프의 산실이나 다름없는 레이크우드CC로 옮겼다.레이크우드CC는 1978년 KLPGA투어 1회 프로 선발전이 열렸던 곳이다. 그동안 KLPGA 챔피언십을 비롯해 많은 대회가 이곳에서 열렸다.선수들에게 매우 익숙하지만 이번 대회 때 선수들이 맞이할 코스는 전과는 조금 다르다.그동안 늘 파72 코스에서 경기했던 선수들은 파5홀이 4개가 아니라 3개 뿐인 파71 코스를 만나게 된다.11개의 파4홀 가운데 절반인 5개가 400야드가 넘는다. 2개가 390야드 이상이라 거리 부담이 만만치 않을 전망이다. 4개의 파3홀 가운데 3개는 177야드, 186야드, 192야드로 세팅돼 롱아이언이나 하이브리드로 공략해야 한다.전에 대회를 치렀을 땐 널찍했던 페어웨이는 양쪽에 길게 자란 러프가 쑥 들어와 개미허리가 됐다. 그린 경도와 스피드도 전에 없이 높아져 버디를 잡아내기는 어려워지고 보기는 더 쉽게 나온다.지난해 이 대회에서 우승한 디펜딩 챔피언 이동은은 올해부터 LPGA투어에서 뛰고 있지만, 대회 2연패를 달성하려고 귀국했다. 이동은은 지난 7일 끝난 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈에 출전해 이미 시차와 국내 적응을 일찌감치 마쳤다.올해 KLPGA투어에서 우승을 신고한 11명 가운데 김효주를 뺀 10명이 출전해 시즌 2승 선착 경쟁을 벌인다. KLPGA투어에서는 11개 대회에서 11명의 챔피언이 나와 아직 2승 고지에 오른 선수가 없다.7일 끝난 센트리온 퀸즈 마스터즈에서 생애 첫 우승을 따낸 신예 서교림은 2연승에 도전한다. 서교림에 상금와 대상 포인트 1위를 내준 이예원, 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 준우승한 김민선, 미국 원정에서 돌아온 김민솔과 유현조, 그리고 매치플레이 여왕 방신실과 이예원 등도 시즌 두번째 우승을 메이저대회에서 거머쥐겠다며 출사표를 냈다.대회조직위원회는 작년 KLPGA투어 장타여왕이었던 디펜딩 챔피언 이동은과 방신실, 김민솔 등 장타 3인방을 1, 2라운드에서 함께 경기하도록 묶었다.박민지는 통산 최다승(21승)과 시즌 2승, 그리고 2021년에 이어 한국오픈 두번째 우승 등 3마리 토끼 사냥에 나선다.박민지와 KLPGA투어 최다승(20승) 기록을 나란히 지닌 신지애는 무려 18년 만에 이 대회에 출전, 21박민지와 21승 경쟁을 벌인다.신지애와 박민지는 이예원을 더해 함께 1, 2라운드를 함께 치른다.레이크우드CC 산길·숲길 코스에서 치러졌던 다른 대회에서 우승했던 이다연, 홍정민, 전예성, 박현경도 유력한 우승 후보로 거론된다.전예성은 KLPGA투어 18홀 최소타 기록인 12언더파 60타를레이크우드CC 산길·숲길 코스에서 쳤다.