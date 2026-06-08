US여자오픈 4위로 부활한 전인지…세계1위 코르다, 시즌 메이저 2연승

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세줄 요약 전인지가 US여자오픈 최종일 1언더파를 쳐 최종합계 6언더파 278타, 4위로 마쳤다. 2022년 이후 메이저 톱10에 다시 들며 부활을 알렸다. 넬리 코르다는 1타 차 우승으로 시즌 메이저 2연승과 통산 19승을 채웠다. 전인지, US여자오픈 4위로 부활 신호

코르다, 1타 차 우승으로 메이저 2연승

김세영, 공동 선두 출발 뒤 5위 마감

이미지 확대 US여자오픈 최종 라운드에서 전인지의 버디 세리머니. 닫기 이미지 확대 보기 US여자오픈 최종 라운드에서 전인지의 버디 세리머니.

이미지 확대 우승 트로피를 들고 익살스런 표정을 짓는 코르다. 닫기 이미지 확대 보기 우승 트로피를 들고 익살스런 표정을 짓는 코르다.

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전인지가 부활 샷을 날렸지만 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 넘어서지 못했다.전인지는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 퍼시픽 팰리세이즈의 리비에라CC(파71)에서 열린 제81회 US여자오픈골프대회(총상금 1천250만 달러) 마지막날 1언더파 70타를 쳤다.최종합계 6언더파 278타를 써낸 전인지는 4위에 올랐다.2015년 US여자오픈 우승을 계기로 미국 무대에 진출해 통산 4승을 쌓았으며 신인왕과 최저타수상을 탔던 전인지는 2022년부터 심한 슬럼프에 허덕였다.하지만 이번 대회에 첫날부터 마지막날까지 선두 경쟁을 펼친 끝에 2022년 AIG 여자오픈 준우승 이후 3년 만에 메이저대회에서 톱10에 입상, 부활을 알렸다.전인지는 1타차 3위로 시작한 최종 라운드에서 신기의 리커버리 능력을 발휘하면서 우승 경쟁을 이어갔다.10, 11번 홀 연속 버디로 선두로 나선 전인지는 12, 13번 홀 연속 보기로 추격을 허용했지만 18번 홀까지 공동 선두를 지켰다.후반 들어 샷 정확도가 뚝 떨어져 잇따라 위기를 맞았지만 기가 막힌 쇼트게임과 퍼팅으로 위기를 넘기던 전인지는 18번 홀(파4)에서 1타를 잃어 우승의 꿈을 접어야 했다.코르다는 17번 홀(파5)에서 버디를 잡아내 단독 선두로 나선 뒤 18번 홀(파4)을 파로 막아내 찰리 헐(잉글랜드), 가비 로페스(멕시코)를 1타차로 따돌렸다.코르다는 우승을 결정지은 1m 남짓 파퍼트가 홀을 돌아나오다 다시 들어가는 아찔한 순간을 연출하기도 했다.이날 2타를 줄여 최종 합계 8언더파 276타를 적어낸 코르다는 이번 시즌 네번째 우승이자 통산 19승을 달성했다.이번 시즌 첫번째 메이저대회 셰브론 챔피언십에 이어 메이저대회 2연승도 이뤘다. US여자오픈에서는 처음 우승한 코르다는 메이저대회 우승 트로피도 4개로 늘렸다.세계랭킹 1위, 올해의 선수 포인트 1위, 상금랭킹 1위 등 전 부문 선두를 굳게 지켜 ‘코르다 시대’를 활짝 열어젖혔다.코르다는 우승 상금으로 무려 250만 달러(약 38억7000만원)을 받았다.헐은 4언더파 67타, 로레스는 3언더파 68타를 때렸지만 1타가 모자랐다.코르다와 공동 선두로 최종 라운드를 시작한 김세영은 1오버파 72타를 쳐 5위(5언더파 279타)로 대회를 마쳤다.