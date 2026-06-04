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스릭슨, US오픈 제패 1주년 맞아 올 아메리칸 에디션 출시

권훈 기자
입력 2026-06-04 14:02
수정 2026-06-04 14:02
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세줄 요약
  • 스릭슨, J.J. 스펀 우승 1주년 기념 에디션 출시
  • US오픈 제패 기념한 올 아메리칸 구성 공개
  • 골프볼·백·커버·타월에 고유 색상 적용
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US오픈을 제패한 지 1년을 맞아 출시된 스릭슨 올 아메리칸 에디션.
US오픈을 제패한 지 1년을 맞아 출시된 스릭슨 올 아메리칸 에디션.


던롭스포츠코리아(대표 홍순성)는 글로벌 골프 브랜드 스릭슨 용품을 사용하는 J.J 스펀(미국)이 메이저대회 US오픈을 제패한 지 1년을 맞아 스릭슨 올 아메리칸 에디션을 출시한다고 4일 밝혔다.

J.J 스펀은 작년 6월 16일 끝난 US오픈에서 악천후와 까다로운 코스 세팅 속에서 출전 선수 중 유일하게 언더파 스코어를 적어내며 우승했다.

스릭슨 올 아메리칸 에디션은 J.J 스펀이 사용하는 Z-스타 다이아몬드 골프볼과 캐디백과 스탠드백, 헤드커버, 타월로 구성됐다.

캐디백과 스탠드백, 헤드커버, 타월은 올 아메리칸 에디션 고유의 컬러로 제작됐다.

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