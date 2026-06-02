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테일러메이드 골프볼 TP5· TP5x 기내 면세점 입점

권훈 기자
입력 2026-06-02 10:35
수정 2026-06-02 10:35
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한국 대표 항공사 기내 면제점에서 판매하는 테일러메이드 5피스 투어 골프볼 TP5 및 TP5x. 테일러메이드 제공.
한국 대표 항공사 기내 면제점에서 판매하는 테일러메이드 5피스 투어 골프볼 TP5 및 TP5x. 테일러메이드 제공.


테일러메이드 5피스 투어 골프볼 TP5 및 TP5x가 한국 대표 항공사 기내 면세점에서 판매를 시작했다.

TP5는 마스터스 2연패를 달성한 로리 매킬로이(아일랜드)가 사용하고 있고 TP5x는 여자 골프 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)가 경기에 쓰고 있다.

2026년형 TP5와 TP5x는 모든 클럽 구간에서 높은 퍼포먼스를 제공하도록 설계됐다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

테일러메이드 관계자는 “이번 대한민국 대표 항공사 기내 면세점 입점은 여행과 골프를 함께 즐기는 고객들에게 테일러메이드의 투어 퍼포먼스를 보다 특별한 방식으로 경험할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다

권훈 기자
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