여자 골프 최고 권위 ·최다 상금 US여자오픈 5일 개막…김효주 등 한국 선수 23명 출격

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세줄 요약 여자 골프 최고 권위 대회인 US여자오픈이 5일 미국 리비에라CC에서 나흘간 열린다. 한국 선수는 23명이나 출전해 미국 다음으로 많고, 김효주·김세영·유해란 등이 우승 후보로 꼽힌다. 한국의 강세가 이어질지 주목된다. US여자오픈 5일 개막, 최고 권위 대회

한국 선수 23명 출전, 미국 다음 최다

김효주·김세영 등 우승 후보 대거 포진

이미지 확대 US여자오픈 우승에 도전하는 김효주의 스윙.KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 US여자오픈 우승에 도전하는 김효주의 스윙.KLPGA 제공.

이미지 확대 US여자오픈에 출전하는 김민솔이 티샷 전에 목표 지점을 응시하고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 US여자오픈에 출전하는 김민솔이 티샷 전에 목표 지점을 응시하고 있다. KLPGA 제공.

이미지 확대 리비에라CC 전경. USGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 리비에라CC 전경. USGA 제공.

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여자 골프 대회 가운데 가장 큰 상금을 내건 최고 권위의 US여자오픈이 오는 5일(이하 한국시간)부터 나흘 동안 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 근교 도시 퍼시픽팰리세이즈의 리비에라CC(파72)에서 열린다.남자 골프 메이저대회에서는 디오픈이 US오픈보다 역사와 전통에서 앞서지만 여자 골프 메이저대회에서는 US여자오픈이 나머지 4개 메이저대회를 모든 면에서 압도하는 위상을 지녔다.올해 81회째를 맞는 US여자오픈은 총상금은 아직 확정되지는 않았지만 지난해엔 1200만 달러에 이르렀고 우승 상금도 작년의 경우 240만 달러로 웬만한 일단 대회 총상금과 맞먹는다. 올해는 소폭 인상될 것으로 예상된다.눈에 띄는 점은 출전 선수 156명 가운데 한국 국적 선수가 무려 23명이라는 사실이다. 40명이 출전하는 미국 선수 다음으로 많다.미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활동하는 선수 뿐 아니라 한국여자프로골프(KLPGA)투어 정상급 선수와 아마추어 국가대표 유망주가 망라됐다.US여자오픈은 한국 선수가 자주 우승한 대회다. 1998년 박세리가 맨발 투혼을 앞세워 우승한 이후 김주연, 박인비, 지은희, 유소연, 최나연, 전인지, 박성현, 이정은, 김아림 등 10명의 한국 선수가 11번 우승했다.올해 대회에서는 이미 LPGA투어 시즌 2승을 올린 세계랭킹 3위 김효주와 작년부터 부활한 김세영, 그리고 유해란과 최혜진, 황유민, 김아림 등은 충분히 우승할 수 있는 경기력을 지녔다.특히 김효주는 지난달 10일 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 우승한 뒤 한번도 공식 대회에 출전하지 않고 US여자오픈 준비에 전념해왔다.KLPGA투어 상금랭킹 1위 김민솔과 작년 상금왕 홍정민, 작년 대상 수상자 유현조와 통산 9승의 이다연, 3승의 고지원도 국내 대회 일정을 잠시 쉬고 출전했다.예선을 거쳐 출전하는 아마추어 기대주 오수민의 화끈한 장타쇼도 기대된다.세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)와 지노 티띠꾼(태국), 해너 그린(호주), 찰리 헐(잉글랜드), 리디아 고(뉴질랜드), 야마시타 미유(일본) 등이 유력한 우승 후보로 꼽힌다.대회가 열리는 리비에라CC는 해외 최대 한인 밀집 거주 지역인 로스앤젤레스 한인 타운 코앞이라 한국 선수들은 전에 없는 열띤 응원을 받을 것으로 보인다.미국프로골프(PGA)투어 특급 대회 제네시스 인비테이셔널이 열리는 리비에라CC는 오는 2028년 로스앤젤레스 하계 올림픽 때 골프 경기가 열리는 곳이기에 이번 대회는 올림픽 전초전 성격도 띈다.