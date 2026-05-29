홍진주, KLPGA 챔피언스투어 시즌 첫 우승…통산 6승

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세줄 요약 홍진주가 KLPGA 챔피언스투어 2차전에서 최종합계 12언더파 132타로 우승했다. 시즌 첫 승이자 통산 6승째이며, 상금랭킹 1위로 올라 3년 만의 상금왕 복귀 가능성을 키웠다. 홍진주, 챔피언스투어 시즌 첫 우승

최종합계 12언더파 132타로 정상 등극

상금랭킹 1위, 상금왕 복귀 기대

이미지 확대 KLPGA 2026 챔피언스 클래식 2차전에서 우승한 홍진주. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA 2026 챔피언스 클래식 2차전에서 우승한 홍진주. KLPGA 제공.

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홍진주(43)가 한국여자프로골프(KLPGA) 챔피언스투어에서 시즌 첫 우승을 따내며 상금왕 복귀에 시동을 걸었다.홍진주는 29일 전북 군산시 군산CC(파72)에서 열린 KLPGA 2026 챔피언스 클래식 2차전(총상금 1억 원) 최종 라운드에서 8언더파 64타를 몰아쳐 최종합계 12언더파 132타로 우승했다.이번 시즌 첫 우승이자 챔피언스투어 통산 6승째다.우승 상금 1500만 원을 받은 홍진주는 상금랭킹 1위(2066만6667원)으로 올라서 2023년에 이어 3년 만에 상금왕 복귀를 바라보게 됐다.홍진주는 “생각보다 시간이 오래 걸렸지만, 2년 만의 우승이라 첫 우승 때만큼 기분이 좋다”면서 “오랜만에 맛본 우승이라 마치 첫 우승을 했을 때처럼 기분이 좋다”면서 “다시 한번 챔피언스투어 상금왕에 도전해보고 싶다”고 의욕을 보였다.유재희(52)와 임은아(43)가 최종합계 8언더파 136타로 공동 2위에 올랐다.