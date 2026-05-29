아시안게임 남자 골프 대표에 김성현·김주형·문도엽

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

아시안게임 남자 골프 대표에 김성현·김주형·문도엽

권훈 기자
입력 2026-05-29 16:54
수정 2026-05-29 16:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
  • 남자대표 김성현·김주형·문도엽 선발
  • 여자대표 박서진·김규빈·양윤서 확정
  • 9월 일본 아이치·나고야서 아시안게임 개최
이미지 확대
김성현·김주형·문도엽(윗줄 왼쪽부터) 김규빈·박서진·양윤서(아랫줄 왼쪽부터). .대한골프협회 제공
김성현·김주형·문도엽(윗줄 왼쪽부터) 김규빈·박서진·양윤서(아랫줄 왼쪽부터).
.대한골프협회 제공


오는 9월 일본 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 한국 남자골프 대표에 김성현과 김주형, 그리고 문도엽이 뽑혔다.

대한골프협회는 29일 남녀 프로와 아마추어 랭킹을 기준으로 남녀 각 3명의 선수를 선정해 대한체육회에 제출했다고 밝혔다.

남자대표는 세계골프랭킹(OWGR)에 따라 143위 김성현, 144위 김주형, 203위 문도엽이 선발됐다.

김성현과 김주형은 미국프로골프(PGA)투어, 문도엽은 한국프로골프(KPGA) 투어를 주 무대로 뛰고 있다.

여자대표는 대한골프협회 랭킹에 따라 박서진(서문여고), 김규빈(학산여고), 양윤서(인천여부설방통고)가 선발됐다. 이들은 모두 국가대표 아마추어 선수다.

아시안게임 골프 경기는 9월 30일부터 10월 3일까지 일본 아이치현의 가스가이 컨트리클럽 히가시 코스에서 열린다.

72홀 스트로크 플레이 방식으로 치러지며, 총 4개(남녀 개인·단체전)의 금메달이 걸렸다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

한국 국가대표 선수들은 역대 아시안게임에서 총 14개(남자 6개, 여자 8개)의 금메달을 땄다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한국 남자골프 대표 선발 기준은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로