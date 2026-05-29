아시안게임 남자 골프 대표에 김성현·김주형·문도엽

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 오는 9월 일본 아이치·나고야 아시안게임 남자골프 대표에 김성현, 김주형, 문도엽이 선발됐다. 여자대표는 박서진, 김규빈, 양윤서가 뽑혔고, 경기는 72홀 스트로크 플레이로 치러진다. 남자대표 김성현·김주형·문도엽 선발

여자대표 박서진·김규빈·양윤서 확정

9월 일본 아이치·나고야서 아시안게임 개최

이미지 확대 김성현·김주형·문도엽(윗줄 왼쪽부터) 김규빈·박서진·양윤서(아랫줄 왼쪽부터).

.대한골프협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 김성현·김주형·문도엽(윗줄 왼쪽부터) 김규빈·박서진·양윤서(아랫줄 왼쪽부터).

.대한골프협회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오는 9월 일본 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 한국 남자골프 대표에 김성현과 김주형, 그리고 문도엽이 뽑혔다.대한골프협회는 29일 남녀 프로와 아마추어 랭킹을 기준으로 남녀 각 3명의 선수를 선정해 대한체육회에 제출했다고 밝혔다.남자대표는 세계골프랭킹(OWGR)에 따라 143위 김성현, 144위 김주형, 203위 문도엽이 선발됐다.김성현과 김주형은 미국프로골프(PGA)투어, 문도엽은 한국프로골프(KPGA) 투어를 주 무대로 뛰고 있다.여자대표는 대한골프협회 랭킹에 따라 박서진(서문여고), 김규빈(학산여고), 양윤서(인천여부설방통고)가 선발됐다. 이들은 모두 국가대표 아마추어 선수다.아시안게임 골프 경기는 9월 30일부터 10월 3일까지 일본 아이치현의 가스가이 컨트리클럽 히가시 코스에서 열린다.72홀 스트로크 플레이 방식으로 치러지며, 총 4개(남녀 개인·단체전)의 금메달이 걸렸다.한국 국가대표 선수들은 역대 아시안게임에서 총 14개(남자 6개, 여자 8개)의 금메달을 땄다.