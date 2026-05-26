LIV 골프 코리안GC 공식 경기복 어메이징크리, 부산 대회 앞두고 한정판 출시

이미지 확대 어메이징크리 한정판 LIV 플레이어 아코디오 티셔츠. 어메이징크리 제공. 닫기 이미지 확대 보기 어메이징크리 한정판 LIV 플레이어 아코디오 티셔츠. 어메이징크리 제공.

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LIV 골프 코리안GC 공식 경기복 후원 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 LIV 골프 부산 대회를 앞두고 한정판을 내놨다고 26일 밝혔다.한정판은 LIV 플레이어 아코디오 티셔츠 , LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠, 마그네틱 마커 벨트 , 레인저 백 등으로 구성됐다.이번 한정판은 코리안GC 상징인 ‘백호’를 주제로 삼았다. 백호가 지닌 강인한 힘과 코리안GC 팀 아이덴티티를 어메이징크리의 특유의 디자인으로 해석했다.한정판은 현장 팝업 스토어와 어메이징크리 일부 매장에서 한정 수량으로 판매된다.28일부터 31일까지 부산 아시아드CC에서 열리는 대회 기간에 현장 이벤트도 연다. 디지털 카모 패턴 레인저 백을 구매하고 회원 가입을 완료한 고객에게는 코리안GC 심볼 6종 벨크로 패치를 증정한다.