카카오 VX, 이천 더반GC 위탁 운영

이미지 확대 조도가 개선된 더반GC 야간 라운드용 라이트. 카카오 VX 제공. 닫기 이미지 확대 보기 조도가 개선된 더반GC 야간 라운드용 라이트. 카카오 VX 제공.

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카카오 VX가 경기도 이천시 더반GC의 리뉴얼 공사를 마치고 위탁 운영에 들어갔다고 26일 밝혔다.더반GC는 2007년 문을 연 대중제 9홀 골프장으로, 명문제약의 자회사 명문투자개발이 보유하고 있다. 서울에서 50분 거리로 접근성이 좋다.카카오 VX는 그동안 경기도 여주 세라지오 GC(현 더 시에나 벨루토 컨트리클럽)와 대구 군위 이지스카이GC 위탁운영을 맡아왔다. 특히 2021~2025년 세라지오 GC 운영 당시 ‘카카오골프예약’ 플랫폼과 골프장 시스템을 연동해 가동률과 매출을 높이며 업계 주목을 받았다. 2025년 1월에는 이지컨트리클럽과 손잡고 이지스카이GC를 위탁운영하며 영남권에 진출했다.이번 더반GC 위탁운영 협약으로 수도권 시장에 다시 진입한 카카오 VX는 18홀 구장에서 쌓은 경영 노하우를 9홀 구장에 유연하게 적용한다는 계획이다. 이번 리뉴얼로 클럽하우스 내부와 야간 라운드용 라이트가 개선됐다.