KLPGA투어 2승 고지 누가 먼저 밟나…방신실 ·유현조 ·임진영·분짠, 29일부터 양평 대전

세줄 요약 KLPGA투어는 개막 후 9개 대회에서 9명의 챔피언이 나와 아직 시즌 2승자가 없다. 29일 양평 더스타휴에서 열리는 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서는 방신실, 유현조, 임진영, 짜라위 분짠이 첫 다승자에 도전한다. 개막 9개 대회 9명 우승, 시즌 첫 다승자 미등장

양평 더스타휴서 Sh수협은행 MBN 여자오픈 개최

방신실·유현조·임진영·분짠, 2승 선착 경쟁

이미지 확대 짜라위 분짠은 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 외국인 선수 2주 연속 우승이라는 신기원에 도전한다. 그린을 파악하는 분짠. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 짜라위 분짠은 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 외국인 선수 2주 연속 우승이라는 신기원에 도전한다. 그린을 파악하는 분짠. KLPGA 제공.

이미지 확대 정윤지는 작년에 이어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 2연패를 노린다. 정윤지의 힘찬 드라이버 스윙. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 정윤지는 작년에 이어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 2연패를 노린다. 정윤지의 힘찬 드라이버 스윙. KLPGA 제공.

이미지 확대 Sh수협은행 MBN 여자오픈 포스터. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 Sh수협은행 MBN 여자오픈 포스터. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서는 개막전부터 지난주 E1 채리티 오픈까지 올해 치른 9개 대회에서 9명의 챔피언이 탄생했다.두달 넘게 이어진 KLPGA투어에서 누구도 두번 이상 우승하지 못했다.KLPGA투어에서 이런 우승 트로피 나눠갖기 현상은 드물지 않았다.2023년에는 개막 후 14번째 대회에서야 시즌 2승 선수가 나왔다. 2022년에는 개막전부터 11개 대회에서 11명이 우승을 나눠 가졌다.그러나 작년에는 개막 후 7번째 대회에서 이예원이 시즌 2승을 달성했고 2024년에도 박지영이 개막전과 7번째 대회에서 우승했다.2021년엔 5번째 대회만에 다승자가 탄생했다. 2020년 9번째, 2019년 8번째, 2018년 6번째, 그리고 2017년에는 7번째 대회 만에 2승자가 나왔다. 지난 10년 동안 대체로 시즌 개막 후 10개 대회 안팎을 치르면 두번 우승하는 선수가 나타나곤 했다는 뜻이다.29일부터 사흘 동안 경기 양평군 더스타휴 골프＆리조트(파72)에서 열리는 이번 시즌 10번째 대회 Sh수협은행 MBN 여자오픈(총상금 10억원)에서 올해 첫번째 시즌 2승 선수가 나타날 가능성이 큰 이유다.Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 시즌 두번째 정상을 노리는 출전자는 방신실, 유현조, 임진영, 짜라위 분짠(태국) 등 4명이다.상금랭킹 1-3위에 포진한 김민솔, 이예원, 고지원과 김민선 등 이번 시즌 챔피언 4명이 출전하지 않아 오히려 이들 4명의 시즌 2승 달성 기대가 더 높아졌다.대회가 열리는 더스타휴 골프＆리조트(파72)는 오르막과 내리막이 심한 전형적인 산악형 코스라서 샷이 정확한 선수가 유리하다.이번 시즌 그린 적중률 2위를 달리는 분짠은 외국인 선수 2연승이라는 신기원에 도전한다. 분짠은 “”티샷의 정확도와 쇼트 퍼트에 집중해 2주 연속 우승에 도전하는 과정 자체를 즐기면서, 내 플레이를 믿고 후회 없는 경기를 펼치겠다“고 출사표를 냈다.지금까지 3번 우승을 모두 산악형 코스에서 일군 그린 적중률 5위 유현조는 이번 시즌 목표인 ‘2승 이상’을 조기 달성하겠다는 야심이다.정확한 샷을 앞세워 우승없이도 상금랭킹 8위에 올라 있는 박현경과 이 대회에서 두번이나 우승한 박민지도 유력한 우승 후보로 꼽힌다.지난해 이 대회에서 통산 두번째 우승을 따냈던 정윤지는 타이틀 방어를 이뤄내 시즌 초반의 기대 밖 부진에서 탈출하는 전환점으로 삼겠다는 각오다. 정윤지는 “과정과 리듬에 몰입해 한 샷 한 샷 집중해 정윤지다운 플레이를 하겠다”고 다짐했다.SNS 등 장외에서 큰 인기를 누리는 유현주는 지난달 더 시에나 오픈에 이어 올들어 KLPGA투어 대회에 두번째로 출전한다.