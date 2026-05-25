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KPGA 6승 문도엽, 28일 개막 LIV 골프 부산 대회 출전

권훈 기자
입력 2026-05-25 16:30
수정 2026-05-25 16:30
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경북오픈 우승 트로피를 든 문도엽. KPGA 제공.
경북오픈 우승 트로피를 든 문도엽. KPGA 제공.


한국프로골프(KPGA)투어에서 6승을 거둔 문도엽(35)이 LIV 골프 대회에 출전한다.

문도엽의 매니지먼트사 브리온은 문도엽이 오는 28일부터 나흘 동안 부산 아시아드CC에서 열리는 LIV 골프 코리아 대회에 코리안GC 일원으로 나선다고 25일 밝혔다.

문도엽은 교포 대리 리(뉴질랜드) 대신 출전한다. 안병훈, 송영한, 김민규 등 나머지 코리안GC 소속 3명은 그대로 출전한다.

문도엽은 다음달 4일부터 7일까지 개최되는 LIV 골프 스페인 안달루시아 대회에도 출전한다.

이후 출전 일정은 아직 정하지 않았다.

LIV 골프는 올해 알달루시아 대회 이후 영국, 그라고 미국에서 3차례 열릴 예정이다.

문도엽은 2018년 KPGA선수권대회를 제패한 이후 지난 17일 경북오픈까지 6차례 우승한 KPGA투어의 간판급 선수다.

올해 5개 대회에 출전해 우승 한번을 포함해 네번 톱10에 진입, 제네시스 포인트 1위를 달리고 있다.

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문도엽은 세계적인 수준의 선수들과 겨뤄보고 싶다는 마음에 LIV 골프 출전을 결심한 것으로 전해졌다.
권훈 기자
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