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대중골프장협회, 전문경영인회에서 안전사고 예방 대책 논의

권훈 기자
입력 2026-05-20 15:09
수정 2026-05-20 15:09
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대중골프장 5월 전문경영인회에서 인삿말을 하는 한국대중골프장협회 김태영 상근 부회장. 한국대중골프장협회 제공.
대중골프장 5월 전문경영인회에서 인삿말을 하는 한국대중골프장협회 김태영 상근 부회장. 한국대중골프장협회 제공.


한국대중골프장협회(회장 우정석)는 ‘대중골프장 5월 전문경영인회’를 개최하고 골프장 타구사고, 카트 낙상사고, 미끄럼 사고 등 각종 안전사고 사례를 중심으로 예방대책을 논의했다고 20일 밝혔다.

대중골프장 5월 전문경영인회는 19일 충남 공주시 포웰CC 프린세스에서 대중골프장 전문경영인 등 40여명이 참석한 가운데 열렸다.

이날 회의에서는 참석자들은 또 개인정보 유출사고 방지 및 랜섬웨어 대응 등 정보보안 관리 강화 방안에 대해 각별한 관심과 노력을 기울이자고 공감했다.

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한국대중골프장협회 김태영 상근부회장은 “안전사고 및 보안사고 방지를 위해 골프장의 각종 시설물과 장비에 대해 철저한 점검과 관리 등 사전 예방조치가 매우 중요하다”고 당부하면서 협회도 “각 분야별 전문 기관의 자문과 지속적 정보 공유를 통해 회원사에 실질적 도움이 될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

권훈 기자
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