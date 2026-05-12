‘매치 최강’ 이예원, 두산 매치플레이 첫 2연패 도전

세줄 요약 이예원이 KLPGA 두산 매치플레이에서 대회 사상 첫 2연패에 도전했다. 지난해 우승 포함 4차례 출전해 3번 결승에 오르는 등 매치 강세를 보여왔다. 박현경, 홍정민, 유현조, 김민솔도 우승 후보다. 이예원, 두산 매치플레이 첫 2연패 도전

박현경·홍정민 등 강자들 대거 출전

64명 출전, 조별리그 거쳐 토너먼트 진행

이미지 확대 이예원이 티샷한 볼의 방향을 주시하고 있다. 이예원은 13일부터 강원 춘천시 라데나CC(파72)에서 열리는 제18회 두산 매치플레이(총상금 10억원)에서 사상 첫 대회 2년 연속 우승에 도전한다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 이예원이 티샷한 볼의 방향을 주시하고 있다. 이예원은 13일부터 강원 춘천시 라데나CC(파72)에서 열리는 제18회 두산 매치플레이(총상금 10억원)에서 사상 첫 대회 2년 연속 우승에 도전한다. KLPGA 제공.

이미지 확대 박현경은 두산 매치플레이에서 2024년 우승, 2023년 준우승, 2021년 8강 등 화려한 전과를 올렸다. 박현경의 깔끔한 티샷 모습. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박현경은 두산 매치플레이에서 2024년 우승, 2023년 준우승, 2021년 8강 등 화려한 전과를 올렸다. 박현경의 깔끔한 티샷 모습. KLPGA 제공.

이미지 확대 KLPGA투어 두산 매치플레이 포스터. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA투어 두산 매치플레이 포스터. KLPGA 제공.

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봄에 유독 많은 우승을 차지한 ‘봄의 여왕’ 이예원의 또 다른 별명은 ‘매치퀸’이다.한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 유일하게 매치 플레이 방식으로 치러지는 두산 매치 플레이에서 이예원은 작년까지 4번 출전해서 우승 한번, 준우승 두번을 차지했다.4차례 출전 중 3차례나 결승에 오른 셈이다.4년 동안 24차례 매치에서 20승4패라는 놀라운 승률을 남겼으니 ‘매치 여왕’이라는 칭호가 아깝지 않다.지난해 이 대회에서 황유민을 결승에서 꺾고 우승한 이예원은 13일부터 닷새 동안 강원 춘천시 라데나CC(파72)에서 열리는 제18회 두산 매치플레이(총상금 10억원)에 출전한다.이예원이 올해 대회에서 정상에 오른다면 대회 사상 처음 2연패를 달성한다.매치플레이 방식 대회는 닷새 동안 7번의 매치를 치러야 하기에 경기력 뿐 아니라 전략과 담력, 그리고 체력과 집중력이 뒷받침되지 않으면 우승에 이를 수 없다.지금까지 2연패는 고사하고 두번 이상 이 대회를 제패한 선수가 지금은 은퇴한 김자영 한명뿐인 이유다.상금 , 대상 포인트, 평균타수에서 1위를 달릴만큼 물이 오른 이예원은 “가장 좋아하고 설레는 대회다. 작년의 좋은 기억을 살려 올해도 즐기면서 플레이하다 보면 결과도 따라오지 않을까 생각한다. 컨디션과 퍼트 감각이 좋다. 집중만 잘 한다면 올해도 좋은 모습 보여드릴 수 있을 것 같다”고 의욕을 보였다.박현경은 이예원의 2연패를 가로막을 가장 유력한 경쟁자로 꼽힌다.박현경도 매치플레이가 능하다. 2024년 이 대회에서 우승했던 박현경은 2023년 준우승, 2021년 8강 등 화려한 전과를 올렸다. 지금까지 26차례 매치에서 20승2무승부4패의 전적으로 이예원 못지 않다.박현경은 덕신 EPC 챔피언십과 NH투자증권 레이디스 챔피언십 등 최근 2차례 참가 대회에서 연속 준우승을 차지할만큼 상승세다.2022년에 이 대회에서 생애 첫 우승을 따냈고, 2023년과 작년에 4강에 올랐던 지난해 상금왕 홍정민과 지난해 처음 출전해서 거뜬하게 8강에 오른 유현조, 이번에 매치플레이에서 처음 나서는 ‘수퍼루키’ 김민솔도 ‘매치퀸’을 노린다.KLPGA투어 최다 우승(20승) 기록에 1승만 남긴 박민지 역시 2021년에 이어 두번째 우승을 겨냥하고 출사표를 냈다.대회는 64명의 출전 선수가 4명씩 조별리그를 사흘 동안 치러 조1위가 16강에 오르고 이후 16강전과 8강전, 준결승전, 그리고 결승전과 3-4위전을 치르는 방식이다.16강전과 8강전은 16일, 준결승전과 3-4위전은 17일 하루에 열리기에 우승하려면 조별리그를 통과하고서도 이틀 동안 4라운드 강행군을 이겨내야 한다.