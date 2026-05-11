세계 3위 김효주, 5년 만에 KLPGA 우승컵 입맞춤

NH투자증권 레이디스 챔피언십 9언더파로 정상 우뚝

이미지 확대 김효주가 10일 경기 용인시 수원CC(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 우승을 차지한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다.

KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 김효주가 10일 경기 용인시 수원CC(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 우승을 차지한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다.

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이미지 확대 김효주가 10일 최종 라운드에서 티샷을 하는 모습.

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2026-05-11 B6면

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올해 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 2차례 우승하면서 제2의 전성기를 누리는 세계랭킹 3위 김효주가 고국 무대에서 5년 만에 우승 트로피를 들어 올렸다.김효주는 10일 경기 용인시 수원CC(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십(총상금 10억원) 최종 라운드에서 버디 3개와 보기 2개를 묶어 1타를 줄인 끝에 최종합계 9언더파 207타로 우승했다.박현경을 1타차로 따돌린 김효주는 2021년 10월 SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식 제패 이후 55개월 만에 KLPGA투어 대회에서 정상에 올랐다. 김효주는 2024년과 지난해 경기 고양시 뉴코리아CC에서 치러졌던 아람코 코리아 챔피언십에서 2년 연속 우승했지만, KLPGA투어 대회가 아니라 유럽여자프로골프투어(LET) 대회였다.김효주의 KLPGA투어 통산 우승도 15승으로 늘어났다. 우승 상금 1억 8000만원을 받은 김효주는 2024년 상실했던 KLPGA투어 우승자 시드도 2028년까지 확보했다.이번 시즌 LPGA투어 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십을 잇따라 제패해 세계랭킹을 3위까지 끌어 올린 김효주는 올해 첫 고국 나들이에서 거뜬하게 우승을 따내며 최고의 경기력을 보여줬다.김효주는 “한국 대회에서 오랜만에 우승해서 기쁘다. 많은 분이 와서 응원해주셨는데 우승으로 보답할 수 있어서 기분이 좋다. 우승 약속한 3살 조카한테 솜사탕을 많이 사주겠다”고 말했다. 이어 “올해 LPGA투어에서 적어도 한번 더 우승하고 싶다. 미국으로 돌아가서 2개 대회를 건너뛰고 (6월5일 개막하는) US여자오픈 준비에 집중하겠다”고 덧붙였다.3타차 선두로 최종 라운드를 시작하긴 했지만 김효주는 경기 막판까지 박현경의 거센 추격에 힘겨운 경기를 펼쳐야 했다. 5번 홀(파3)에서 그린을 놓친 뒤 칩샷이 턱없이 짧아 1타를 잃으면서 2타차로 쫓긴 김효주는 6, 7번 홀 연속 버디를 때린 박현경에 공동 선두를 허용했다.9번 홀(파4)에서 기가 막힌 두번째 샷으로 탭인 버디를 잡아내 단독선두를 되찾았지만 박현경은 10번 홀(파4)에서 9m 버디로 다시 따라붙었다. 김효주가 11번(파5), 13번 홀(파4) 징검다리 버디로 2타차로 달아나 승기를 굳히나 했지만 14번 홀(파4) 3퍼트 보기로 틈을 보이자 박현경은 16번 홀(파3)에서 홀인원이 될 뻔한 티샷으로 버디를 뽑아내 다시 공동선두로 올라왔다.승부는 마지막 18번 홀(파4)에서 갈렸다. 박현경의 두번째 샷은 그린 오른쪽 벙커에 빠졌고 김효주는 홀 2.3m 옆에 공을 떨궜다. 박현경의 파퍼트가 빗나가면서 사실상 승부가 끝났다. 김효주는 버디 퍼트를 놓쳤지만 우승 퍼트를 넣고 3살 조카를 안아 들고선 우승의 기쁨을 만끽했다.대회 3연패에 도전했던 이예원은 공동 9위(3언더파 213타)에 올라 공동12위(2언더파 214타)의 김민솔을 제치고 상금랭킹 1위와 대상 포인트 1위로 복귀했다. 이날 경기장에는 1만 2000명이 넘는 갤러리가 들어차 김효주와 박현경이 벌인 명승부를 즐겼다.한편 이날 전남 영암군 골프존카운티 영암45 카일필립스 코스(파72)에서 열린 한국프로골프(KPGA)투어 파운더스컵(총상금 7억원) 최종 라운드에서는 오승택이 5언더파 67타를 쳐 합계 12언더파 276타로 우승했다.