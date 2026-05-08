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함정우, 처음 출전 LIV골프 첫날 공동 7위로 선전

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-05-08 09:57
수정 2026-05-08 09:57
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세줄 요약
  • 함정우, LIV골프 첫 출전서 공동 7위 출발
  • 첫 홀 보기 뒤 4연속 버디로 상위권 반등
  • 송영한 공동 11위, 안병훈 공동 43위
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트럼프 내셔널 골프클럽. LIV골프 제공
트럼프 내셔널 골프클럽. LIV골프 제공


함정우가 처음 출전한 LIV 골프 첫날 공동 7위에 오르며 상위권에 포진했다.

함정우는 8일(한국시간 ) 미국 버지니아주 스털링의 트럼프 내셔널 골프 클럽(파72)에서 열린 LIV 골프 버지니아 첫날 버디 6개, 보기 2개로 4언더파 68타를 기록했다. 함정우는 단독 선두인 루커스 허버트(호주·8언더파 64타)에 4타 뒤진 공동 7위에 이름을 올렸다.

한국프로골프(KPGA) 투어에서 4승을 올린 함정우는 지난달 열린 아시안투어 인터내셔널 시리즈 싱가포르 오픈에서 우승하며 LIV 골프 와일드카드를 얻어 출전할 수 있었다.

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함정우.KPGA 제공
함정우.KPGA 제공


출전 선수가 동시에 서로 다른 홀에서 시작하는 샷건 방식으로 진행되는 LIV 골프에서 함정우는 첫 번째 홀인 11번 홀(파4)에서 보기로 삐끗했지만 이후 안정감을 찾아 18번 홀(파4)에서 버디를 기록하며 경기를 이어나갔다. 함정우는 특히 5번 홀(파4)부터 8번 홀(파4)까지 4개 홀 연속 버디를 기록하며 상승세를 탔다.


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송영한은 이글 1개, 버디 3개, 보기 2개로 3언더파 69타로 공동 11위에 이름을 올렸으며 올 시즌부터 LIV골프에 합류한 안병훈은 버디 2개를 잡았지만 보기도 3개를 기록하며 1오버파 73타로 공동 43위로 처졌다. 김민규와 뉴질랜드 교포 대니 리는 3오버파 75타로 공동 50위에 머물렀다.
이제훈 전문기자
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