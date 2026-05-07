이제는 ‘KLPGA투어 웰컴저축은행 대상포인트’로 불러주세요…KLPGA, 웰컴저축은행과 파트너십 체결

세줄 요약 KLPGA가 웰컴저축은행과 대상포인트 파트너십을 체결해 공식 명칭을 ‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’로 바꿨다. 웰컴저축은행은 중계 방송, 공식 웹사이트, 모바일 앱, 대회장 광고 보드 노출과 결합 로고 사용 혜택을 얻었다. KLPGA, 웰컴저축은행과 대상포인트 파트너십 체결

공식 명칭 ‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’로 변경

중계·웹·모바일·대회장 노출 및 로고 사용 혜택

이미지 확대 KLPGA 웰컴저축은행 결합 로고. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA 웰컴저축은행 결합 로고. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 7일 웰컴저축은행(대표이사 박종성)과 ‘KLPGA 대상포인트’ 파트너십을 체결했다고 밝혔다.이에 따라 KLPGA 대상포인트의 공식 명칭은 ‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’이며, 웰컴저축은행은 대상포인트 파트너로서의 배타적 권리를 누린다.웰컴저축은행에는 KLPGA투어 중계 방송, KLPGA 공식 웹사이트 및 모바일 어플리케이션 노출 등 각종 미디어와 온라인상에서의 브랜드 인지도 확대 뿐만 아니라, KLPGA투어 대회장의 집합 광고 보드와 순위 보드를 통한 로고 노출 혜택도 주어진다. 웰컴저축은행은 브랜딩, 광고, 홍보, 프로모션 목적으로 KLPGA와의 결합 로고를 사용할 수 있다.웰컴저축은행 박종성 대표이사는 “웰컴저축은행이 KLPGA 대상포인트 파트너로서 함께 하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 파트너십을 계기로 스포츠 랭킹 플랫폼인 ‘웰컴톱랭킹’의 노하우를 통해 KLPGA 대상포인트 제도가 한층 더 발전된 방향으로 나아갈 수 있도록 기여하겠다“고 덧붙였다.KLPGA 김상열 회장은 “여러 스포츠 분야에 후원하며 대한민국 스포츠 발전에 앞장서고 있는 웰컴저축은행이 KLPGA 대상포인트 부문에 후원해 주신 것에 감사의 말씀을 드린다”면서 “이를 통해 KLPGA와 웰컴저축은행이 한층 더 발전된 파트너십을 구축하고, 향후 한국 골프의 위상을 높이는 데 큰 역할을 하길 기대한다”고 답했다.