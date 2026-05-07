KLPGA 대회장에서 인증 사진 남기면 푸짐한 상품 준다

세줄 요약 KLPGA가 ‘2026 갤러리 챌린지’를 시작한다. 투어 대회장을 찾아 인증 사진을 SNS에 올리면 경품을 주고, 최다 게시자 1명에게는 내년 시즌 베이직 시즌권을 증정한다. 팬들은 공식 상품과 포토북, 캘린더도 받을 수 있다. 갤러리 참여형 인증사진 이벤트 시작

대회장 방문 뒤 SNS 업로드 시 경품 제공

최다 게시자에게 내년 시즌권 증정

이미지 확대 2026 KLPGA 갤러리 챌린지 알림판. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 2026 KLPGA 갤러리 챌린지 알림판. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 갤러리 참여형 이벤트 ‘2026 KLPGA 갤러리 챌린지’를 시작한다고 7일 밝혔다.8일부터 열리는 NH투자증권 레이디스 챔피언십부터 시즌 최종전인 대보 하우스디 챔피언십까지 KLPGA투어 대회장을 방문해 인증 사진을 SNS에 남기면 푸짐한 상품을 나눠준다.가장 많은 인증 사진을 올린 1명에게는 내년 시즌 베이직 시즌권을 증정한다. 이번 시즌에는 50만원에 판매된 시즌 전 경기 입장권이다.나머지 참여 팬들에게도 KLPGA 공식 상품, KLPGA 2026 포토북, 2027년 캘린더 등 다양한 상품을 준다.인증 사진을 올릴 때 선수들에게 궁금한 점을 남기면 KLPGA 공식 유튜브 채널인 ‘켈피TV’를 통해 선수들이 직접 답변을 남기는 소통의 시간도 마련한다.