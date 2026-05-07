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KLPGA 대회장에서 인증 사진 남기면 푸짐한 상품 준다

권훈 기자
입력 2026-05-07 10:43
수정 2026-05-07 11:18
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세줄 요약
  • 갤러리 참여형 인증사진 이벤트 시작
  • 대회장 방문 뒤 SNS 업로드 시 경품 제공
  • 최다 게시자에게 내년 시즌권 증정
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2026 KLPGA 갤러리 챌린지 알림판. KLPGA 제공.
2026 KLPGA 갤러리 챌린지 알림판. KLPGA 제공.


한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 갤러리 참여형 이벤트 ‘2026 KLPGA 갤러리 챌린지’를 시작한다고 7일 밝혔다.

8일부터 열리는 NH투자증권 레이디스 챔피언십부터 시즌 최종전인 대보 하우스디 챔피언십까지 KLPGA투어 대회장을 방문해 인증 사진을 SNS에 남기면 푸짐한 상품을 나눠준다.

가장 많은 인증 사진을 올린 1명에게는 내년 시즌 베이직 시즌권을 증정한다. 이번 시즌에는 50만원에 판매된 시즌 전 경기 입장권이다.

나머지 참여 팬들에게도 KLPGA 공식 상품, KLPGA 2026 포토북, 2027년 캘린더 등 다양한 상품을 준다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

인증 사진을 올릴 때 선수들에게 궁금한 점을 남기면 KLPGA 공식 유튜브 채널인 ‘켈피TV’를 통해 선수들이 직접 답변을 남기는 소통의 시간도 마련한다.
권훈 기자
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