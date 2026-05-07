골프장경영협회, 지역 대표자 회의에서 구조 전환 과제 집중 논의

세줄 요약 골프장경영협회가 4월 한 달간 전국 8개 지역협의회를 돌며 대표자 회의를 열고, 기후 변화에 따른 잔디 생육 관리와 노란봉투법 대응, 과세·회비·플랫폼 등 3대 구조 전환 과제를 공유했다. 전국 8개 지역협의회 순회 회의 개최

기후 변화 대응 잔디 생육 관리 논의

과세·회비·플랫폼 구조 전환 추진

이미지 확대 한국골프장경영협회 경기남부 지역 협의회 회의 모습. 한국골프장경영협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한국골프장경영협회 경기남부 지역 협의회 회의 모습. 한국골프장경영협회 제공.

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한국골프장경영협회(회장 최동호)는 지난 4월 한 달간 경기남부·경기동부·경기북부·영남·호남·충청·강원·제주 등 전국 8개 지역협의회를 순회하며 각 지역 대표자 회의를 열어 기후 변화에 따른 코스 관리 전략과 주요 현안 대응 방안을 논의했다고 7일 밝혔다.지역 대표자 회의에서는 4~5월 잔디 생육 관리 전략, 노란봉투법 및 근로자추정제 대응, 그리고 협회가 추진 중인 과세·회비·플랫폼 등 3대 구조 전환 과제를 집중적으로 공유했다. 협회는 기상 분석 결과에 따라 올해 4~5월 코스 관리의 핵심을 데이터 기반의 생육 기반 구축으로 설정했다.특히 잔디 생육 단계를 과학적으로 예측하고, 단순한 품질 유지보다는 지난해 폭염 피해를 복구하는 복원 중심의 관리에 주력할 것을 제안했다.지난 3월 시행된 개정 노동조합법(노란봉투법)과 관련하여 하청 노조의 교섭 요구 시 발생할 수 있는 혼선을 방지하기 위한 가이드라인이 제시되었으며, 캐디 등 특수고용직의 근로자성 논란을 차단하기 위해 지휘 및 감독 체계를 개선하고 독립적인 운영 구조를 확립할 것을 당부했다.아울러 협회는 산업 경쟁력 확보를 위한 3대 구조 전환을 가속화하기로 했다. 회원제 골프장의 재산세 중과세율 및 개별소비세 폐지를 위한 대정부 활동을 강화하고, 내장객 기준의 회비 체계를 홀수 기준 정액제로 전환하여 경영의 예측 가능성을 높인다는 계획이다. 또한 외부 예약 플랫폼 의존도를 낮추기 위한 자체 예약 플랫폼을 구축하여 오는 11월 전국 확대를 추진할 예정이다.