LIV골프 최고봉 람, LIV골프 떠날 준비? DP월드투어 회원 자격 사실상 회복

세줄 요약 LIV 골프의 욘 람이 DP월드투어와의 갈등을 해소하고 회원 자격을 회복했다. 람은 미납 벌금을 납부하고 2026년 남은 기간 합의된 대회에 출전하기로 했다. 이로써 레이스 투 두바이 포인트도 획득할 수 있게 됐다. 람, DP월드투어와 분쟁 해소 및 회원 자격 회복

미납 벌금 납부, 2026년 합의 대회 출전 약속

레이스 투 두바이 포인트 확보, 라이더컵 변수

이미지 확대 퍼트가 들어가지 않자 난감한 표정을 짓는 람. 닫기 이미지 확대 보기 퍼트가 들어가지 않자 난감한 표정을 짓는 람.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LIV 골프에서 뛰는 욘 람(스페인)이 친정인 DP월드투어와 분쟁을 매듭짓고 DP월드투어 회원 자격을 회복했다.람은 미국 버지니아에서 열리는 LIV 골프 대회 개막을 이틀 앞둔 6일(한국시간) 열린 기자회견에서 “DP월드투어와 갈등은 해소됐다”고 밝혔다고 골프위크 등 골프 전문 매체들이 보도했다.DP월드투어는 “람이 2024년 이후 발생한 미납 벌금을 납부하고 2026년 남은 기간 합의된 DP월드투어 대회에 출전하기로 했다”고 설명했다.람은 LIV 골프로 이적하는 과정에서 DP월드투어가 허가하지 않은 대회 출전을 이유로 부과한 벌금을 내지 않고 버텼다.DP월드투어는 람이 벌금을 납부하지 않으면 DP월드투어 회원 자격이 정지되며, 회원 자격이 없으면 미국과 유럽 대항전인 라이더컵에 나설 수 없다고 람을 압박해왔다.람은 이번 합의에 따라 올해 DP월드투어 대회에서 ‘레이스 투 두바이’ 랭킹 포인트를 획득할 수 있다. 라이더컵 선수 선발은 ‘레이스 투 두바이’ 랭킹 포인트가 우선이다.람은 그동안 정지 상태였던 DP월드투어 회원 자격을 되찾았은 셈이다.LIV 골프에서 이번 시즌 포인트 랭킹 1위를 달리는 람은 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 내년부터 자금 지원을 끊겠다고 밝혀 존폐 기로에 선 LIV 골프에 대해 “당장 남은 시즌과 메이저 대회에 집중해야 하기 때문에 미래를 고민하고 싶지 않다“고 말했다.