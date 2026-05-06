우즈도 미컬슨도 없는 PGA챔피언십

세줄 요약 올해 두 번째 메이저대회인 PGA챔피언십에 타이거 우즈와 필 미컬슨이 모두 나오지 않았다. 미컬슨은 가족의 병환을 이유로 불참을 알렸고, 우즈는 지난 3월 사고 이후 선수 활동 중단을 선언했다. 빈자리는 맥스 호마가 채웠고, LIV 골프의 더스틴 존슨도 초청받았다. 우즈·미컬슨, PGA챔피언십 동반 불참

미컬슨은 가족 사정, 우즈는 활동 중단

빈자리 호마가 채우고 존슨은 초청

이미지 확대 PGA챔피언십에 불참하겠다고 알린 필 미컬슨. 닫기 이미지 확대 보기 PGA챔피언십에 불참하겠다고 알린 필 미컬슨.

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올해 두번째 메이저대회에서도 타이거 우즈(미국)는 물론 필 미컬슨(미국)도 볼 수 없게 됐다.미컬슨은 오는 15일(이하 한국시간) 개막하는 PGA챔피언십에 출전하지 못한다고 대회 조직위원회에 알렸다고 6일 AP통신이 보도했다.미컬슨은 가족이 아프다고 불참 이유를 댔다.지난 3월 약물에 취한 채 운전하다 사고를 냈다는 혐의로 경찰 조사를 받은 우즈는 아예 선수 활동 중단을 선언한 바 있어 한때 세계 골프의 양강으로 군림한 우즈와 미컬슨 모두 PGA챔피언십에는 모습을 드러내지 않는다.둘은 지난달 열린 시즌 첫번째 메이저대회 마스터스에도 동반 불참했다.미컬슨은 2021년 PGA 챔피언십에서 만 50세 11개월에 우승하며 역대 최고령 메이저 챔피언 기록을 세워 PGA챔피언십과 인연이 각별하다.미컬슨의 출전 불발로 빈 자리는 맥스 호마(미국)가 이어받았다.한편 대회 조직위원회는 LIV 골프에서 뛰는 더스틴 존슨(미국)에게 초청 선수로 출전 자격을 부여했다.올해 PGA챔피언십은 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 아로니민크 골프 클럽에서 열린다.