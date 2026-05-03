KPGA 신예 송민혁, 메이저급 GS칼텍스 매경오픈 제패

세줄 요약 KPGA 신예 송민혁이 GS칼텍스 매경오픈에서 조민규와 연장전 끝에 생애 첫 우승을 거뒀다. 최종 합계 11언더파 273타로 동타를 이룬 뒤 18번 홀 연장전에서 파를 지켜 보기에 그친 조민규를 제쳤고, KPGA·아시안투어 출전권도 확보했다. 송민혁, GS칼텍스 매경오픈 생애 첫 우승

조민규와 연장전 승부 끝에 정상 등극

KPGA·아시안투어 출전권과 상금 3억원 확보

이미지 확대 GS칼텍스 매경오픈에서 생애 첫 우승을 차지한 송민혁. 대회조직위 제공. 닫기 이미지 확대 보기 GS칼텍스 매경오픈에서 생애 첫 우승을 차지한 송민혁. 대회조직위 제공.

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한국 남자 골프의 차세대 주역으로 기대를 모으는 송민혁이 메이저급 대회 GS칼텍스 매경오픈 골프대회(총상금 13억원)에서 생애 첫 우승을 따냈다.송민혁은 3일 경기도 성남시 남서울 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 최종일 조민규과 연장전을 벌여 우승했다.이날 나란히 1언더파 70타를 친 송민혁과 조민규는 최종 합계 11언더파 273타로 4라운드를 마친 뒤 18번 홀(파4)에서 연장전을 치렀다.송민규는 첫번째 연장전에서 파를 잡아 보기에 그친 조민규를 따돌렸다.국가대표를 지내고 2024년 한국프로골프(KPGA) 투어에 데뷔해 신인왕을 꿰찼던 송민혁은 첫 우승을 차지하며 상금 3억원을 받았다.송민혁은 대한골프협회가 아시안투어와 공동 주관한 이번 대회 우승으로 KPGA 투어 5년, 아시안투어 2년간 출전권도 획득했다.2024년 신인왕 출신인 송민혁은 “넘어지더라도 다시 일어설 수 있는 선수가 돼가고 있다고 생각했는데 생각보다 일찍 우승을 차지했다”며 “이번 우승으로 해외 대회 출전 기회가 많이 생겼기에 미국프로골프(PGA) 투어의 콘페리투어에도 도전하고 싶다”고 말했다.공동 선두로 4라운드를 시작한 송민혁은 16번 홀까지 조민규에게 3타가 뒤져 우승컵을 넘겨주는 듯했다.하지만 조민규가 남은 홀에서 잇따라 실수하는 틈을 놓치지 않고 동타를 만들었고, 연장전 우승 기회를 놓치지 않았다.조민규는 2011년과 2020년, 2022년에 이어 이대회에서만 4번째 준우승이다.4라운드에서 7타를 줄이며 합계 11언더파 273타를 친 허인회는 전날 3라운드 7번 홀(파4) 플레이에서 스코어에 뒤늦게 2타가 추가돼 연장전에 들어가지 못했다.당시 허인회는 티샷을 경기진행요원이 집어 드는 바람에 잠정구로 플레이를 계속해 파를 기록했는데, 이를 경기위원회가 하루 뒤 OB로 판정하고 스코어를 수정해 더블보기가 됐다.어이없게 연장전 기회가 날아간 허인회는 “내가 당시 공의 위치를 확인하지도 못했는데 경기위원회가 OB 판정을 뒤늦게 내렸다. 너무 억울하다”고 말했다.허인회의 최종 성적은 9언더파 275타로, 이언 스나이먼(남아공), 이태희와 함께 공동 3위가 됐다.