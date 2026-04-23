캘러웨이골프 ‘오디세이 S2S 트라이 핫 SB’ 퍼터 출시

이미지 확대 오디세이 S2S 트라이 핫 SB 퍼터 #7. 캘러웨이코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 오디세이 S2S 트라이 핫 SB 퍼터 #7. 캘러웨이코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아가 힐 샤프트 구조와 제로토크 기술을 결합한 오디세이 ‘S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 SB(싱글 벤드)’ 퍼터를 23일 출시했다.S2S 트라이 핫 SB 퍼터는 기존 센터 샤프트 기반의 제로토크 퍼터에 부담을 느끼는 골퍼들을 위해 익숙한 힐 샤프트 구조에서 제로토크의 안정성과 일관성을 구현한 것이 특징이다. 힐 샤프트 특유의 자연스러운 셋업과 시각적 편안함을 유지하면서도, 핵심 퍼포먼스를 동시에 제공한다.이번 모델에는 싱글 벤드(Single Bend) 구조가 적용됐다. 샤프트를 힐 쪽에 배치하면서도 제로토크 성능을 유지하도록 설계된 구조로, 어드레스 시 직관적인 정렬과 안정적인 셋업을 가능하게 한다. 이를 통해 시각적 어색함을 줄이고 일관된 스트로크 환경을 제공한다.S2S 트라이 핫 SB 퍼터에는 오디세이의 트라이 핫 멀티 소재 구조가 적용됐다. 알루미늄, 스틸, 그리고 140g 이상의 텅스텐을 전략적으로 배치해 전체 무게의 80% 이상을 톱라인 아래에 집중시킴으로써 이상적인 무게중심과 높은 안정성을 구현했다.페이스에는 AI 기술로 설계된 ‘Ai-DUAL 인서트’를 탑재했다. 단단한 내부 코어와 부드러운 외부 레이어로 구성된 듀얼 레이어 구조를 통해 일관된 볼 스피드와 부드러운 타구감을 제공한다. 여기에 19°로 기울어진 새로운 FRD(Forward Roll Design) 그루브를 적용해 임팩트 직후 빠른 롤과 향상된 직진성을 구현했다.또한 투어 선수들의 피드백을 반영해 제작된 블랙 PVD 마감의 SL120 샤프트를 장착해 기존 대비 무게감을 높였으며, 안정적인 스트로크를 지원한다. 새롭게 설계된 피스톨 플러스 그립은 손에 자연스럽게 밀착되어 안정적인 그립감과 일관된 스트로크를 돕는다.S2S 트라이 핫 SB 퍼터는 로시(Rossie), #7, 제일버드(Jailbird), #7 크루저(#7 Cruiser) 등 총 4가지 말렛형 모델로 구성된다. 33인치부터 35인치까지의 표준 길이와 함께 38인치 크루저 옵션을 제공하며, 크루저 모델에는 SL140 샤프트와 오버사이즈 그립을 적용해 보다 묵직하고 안정적인 퍼팅을 원하는 골퍼에게 적합하다.