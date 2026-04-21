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KLPGA 유소년 골프 멘토링 참가자 모집

권훈 기자
입력 2026-04-21 10:38
수정 2026-04-21 10:38
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작년 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링 프로그램 모습. KLPGA 제공.
작년 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링 프로그램 모습. KLPGA 제공.


한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 국내 골프 유망주들을 대상으로 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링 참가자를 모집한다.

KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링은 현역 선수들이 멘토로 참여해 유망주들에게 실전 노하우를 전수하고 소통하는 KLPGA의 대표적인 재능기부 프로그램이다.

이예원, 김민별, 방신실, 김민솔 등이 주니어 시절 이 프로그램에 참가한 바 있다.

올해 멘토링 프로그램은 경기도 용인시에 위치한 써닝포인트 컨트리클럽에서 5월 30일 초등부, 5월 31일 중등부가 개최된다.

KLPGA투어 선수와 필드 레슨을 비롯해 실전 감각을 키워줄 그린 공략법, 골프 선배로서의 조언을 듣는 토크 콘서트 등 엘리트 선수로서 기량을 함양할 수 있는 다채로운 프로그램을 체험하게 된다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

모집 인원은 총 78명(초등부 39명, 중등부 39명)이다. 신청은 21일부터 5월 8일 오후 5시까지 받는다.
권훈 기자
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