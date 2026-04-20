카카오 VX, 아마추어 골퍼 대상 마스터즈 챔피언십 개최

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카카오 VX, 아마추어 골퍼 대상 마스터즈 챔피언십 개최

권훈 기자
입력 2026-04-20 11:46
수정 2026-04-20 11:46
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푸르지오·아덴힐CC 아마추어 마스터즈 챔피언십 포스터. 카카오 VX 제공.
푸르지오·아덴힐CC 아마추어 마스터즈 챔피언십 포스터. 카카오 VX 제공.


카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)가 골프 애호가라면 누구나 참여할 수 있는 ‘제1회 푸르지오·아덴힐CC 아마추어 마스터즈 챔피언십’을 개최한다.

예선은 5월 17일까지 전국 ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 ‘프렌즈 스크린 T2’ 매장에서 온라인으로 열린다. 예선 온라인 대회에도 아덴힐CC 1박2일 골프 패키지 등 다양한 경품이 제공된다.

예선에서 선발된 아마추어 골퍼 100여명은 6월 12, 13일 이틀간 제주도 아덴힐CC에서 본선을 치른다. 본선 참가자들에게는 선발 지원금 20만원을 제공하고, 남녀 각각 1위 우승자에게 상금 500만원, 2위에게 상금 100만원을 준다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

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제주특별자치도골프협회가 주관하고 대우건설과 현대자산운용, 캐리박스가 공식 후원사로 참여한다.

권훈 기자
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