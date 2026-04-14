KLPGA 상금왕 홍정민, 초등생 골프 지도 재능기부

이미지 확대 초등학생에게 골프를 가르치는 홍정민. 닫기 이미지 확대 보기 초등학생에게 골프를 가르치는 홍정민.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 작년 상금왕 홍정민은 14일 세종시 감성초등학교에서 초등학생들에게 골프를 가르치는 재능 기부 활동을 했다고 KLPGA가 밝혔다.이날 재능 기부 활동은 KLPGA의 골프 인프라 구축 사업인 ‘유소년 골프 환경 조성 프로젝트’를 통해 골프 연습장 설립 지원 및 골프용품을 기증받은 학교를 대상으로 하는 ‘KLPGA with YOU’ 프로그램의 일환이다.홍정민은 “한국 골프의 미래인 유소년 학생들에게 레슨을 한다고 생각하니 처음엔 긴장도 되고 걱정도 많이 했다. 학생들이 가르쳐주는 대로 곧잘 따라 하고 열정적으로 배워서 즐거운 시간을 보냈고 오늘을 계기로 학생들이 골프에 더 흥미를 느꼈으면 좋겠다. 앞으로도 이런 뜻깊은 행사에 자주 참석하겠다”고 소감을 밝혔다.골프 선수에게 처음 레슨을 받아본 감성초등학교 5학년 이현준 학생은 “홍정민 선수를 직접 보니 정말 신기했고, 골프 자세까지 배울 수 있어 좋았다. 홍정민 선수의 사인이 들어간 모자까지 받아 더욱 행복했고 소중히 간직하겠다”고 말했다.KLPGA는 유소년 골프 저변 확대를 위해 KLPGA 회원으로 구성된 ‘KLPGA 재능기부단’ 프로그램을 비롯해 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’, ‘유소년 골프 환경 조성 프로젝트’ 등 다양한 사업을 전개하고 있다. 또 ‘KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회’, ‘KLPGA-삼천리 Together 꿈나무 대회’ 등 대회 개최를 통해서 골프 유망주 발굴에도 앞장서고 있다.