장유빈 돌아온 KPGA 16일 개막…DB손해보험 프로미오픈, 춘천 라비에벨에서 개최

이미지 확대 장유빈의 아이언 샷. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 장유빈의 아이언 샷. KPGA 제공.

이미지 확대 DB손해보험 프로미 오픈 포스터. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 DB손해보험 프로미 오픈 포스터. KPGA 제공.

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한국프로골프(KPGA)투어가 긴 겨울잠에서 깨어난다.KPGA투어는 오는 16일부터 나흘 동안 강원 춘천시 라비에벨 골프＆리조트 올드코스(파72)에서 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억원)을 개최한다.DB손해보험 프로미 오픈은 2026년 첫 대회다. 2014년부터 2019년까지, 그리고 2021년부터 올해까지 12번째 시즌 개막전을 맡았다.KPGA투어는 이 대회를 시작으로 11월 KPGA 투어챔피언십까지 20개 대회를 연다.올해 KPGA투어는 장유빈의 복귀로 열기가 더해질 전망이다.2024년 장타 1위에 상금왕과 대상, 평균타수 1위 등 개인 타이틀을 석권했던 장유빈은 지난해에는 LIV 골프에서 뛰었다.부상 여파로 LIV 골프에서는 이렇다 할 성과를 내지 못해지만 장유빈의 복귀는 판도에 큰 변수가 될 것으로 보인다.DB손해보험 프로미 오픈은 장유빈의 KPGA투어 복귀 무대인만큼 팬들의 관심은 장유빈의 부활 샷에 쏠린다.장유빈이 자리를 비운 사이 KLPGA투어 1인자로 올라선 옥태훈과 지난해 이 대회 우승자 김백준도 개막전 우승을 노린다.총상금 60억원 돌파에 도전하는 박상현과 배용준, 최승빈, 문도엽, 김홍택, 전가람, 김재호 등 지난해 챔피언에 올랐던 강자들이 개막전 우승을 겨냥하고 출사표를 냈다.