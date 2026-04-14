김민솔, KLPGA 선수 중 세계랭킹 최고…43위로 도약

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김민솔, KLPGA 선수 중 세계랭킹 최고…43위로 도약

권훈 기자
입력 2026-04-14 07:39
수정 2026-04-14 07:39
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
세계랭킹 43위로 올라선 김민별.
세계랭킹 43위로 올라선 김민별.


시즌 첫 우승을 거둔 한국여자프로골프(KLPGA)투어 ‘슈퍼루키’ 김민솔이 세계랭킹에서 국내 최고가 됐다.

김민솔은 13일 발표한 여자 골프 주간 세계랭킹에서 지난주 73위보다 30계단이나 상승해 43위에 올랐다.

KLPGA투어에서 뛰는 선수 중에서 최고 순위다.

지난주까지는 작년 상금왕 홍정민이 국내 선수로는 가장 세계랭킹이 높았지만 김민솔이 단숨에 추월했다.

김민솔은 지난 12일 끝난 KLPGA투어 iM금융 오픈에서 정상에 올라 통산 3번째 우승을 거뒀다.

2006년생 김민솔은 또 세계랭킹 50위 이내 선수 가운데 최연소다.

지난주까지는 47위였던 2005년생 스가 후카(일본)가 50위 이내에서는 가장 어린 선수였다.

미국여자프로골프(LPGA)투어 대회가 지난주에는 열리지 않아 상위권에는 이렇다 할 변동이 거의 없었다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 김효주가 1～3위를 지켰다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김민솔의 세계랭킹 변화는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로