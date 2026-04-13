매킬로이, 24년 만에 마스터스 2연패 주인공

이미지 확대 그린 재킷을 입고 우승 트로피를 치켜든 매킬로이. 닫기 이미지 확대 보기 그린 재킷을 입고 우승 트로피를 치켜든 매킬로이.

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로리 매킬로이(북아일랜드)가 마스터스 골프 대회에서 2년 연속 우승했다.매킬로이는 13일(한국시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 마스터스 최종 라운드에서 1언더파 71타를 쳐 최종합계 12언더파 276타로 정상에 올랐다.지난해 이 대회에서 처음 우승해 커리어 그랜드 슬램을 달성했던 매킬로이는 역대 네번째 마스터스 2연패를 이뤘다.마스터스에서 2년 연속 우승한 선수는 1965~1966년 잭 니클라우스(미국), 1989~1990년 닉 팔도(잉글랜드), 2001~2002년 타이거 우즈(미국) 등 세명 뿐이었다.매킬로이는 무려 24년 만에 타이틀 방어에서 성공한 선수로 이름을 남겼다.게다가 나흘 내내 선두를 달린 끝에 ‘와이어 투 와이어’ 우승도 이뤘다.매킬로이는 미국프로골프(PGA)투어 통산 30승 고지에도 올랐다. 메이저 우승도 6승으로 늘어났다.캐머런 영(미국)과 함께 공동 선두로 이날 경기를 시작한 매킬로이는 우승까지 험난한 과정을 거쳐야 했다.4번 홀(파3) 더블 보기, 6번 홀(파3) 보기로 영에게 2타 뒤졌다.7번 홀(파4), 8번 홀(파5) 연속 버디를 잡아 분위기를 다잡은 매킬로이는 12번 홀(파3), 13번 홀(파5) 에서 또 한번 연속 버디로 선두를 되찾았다.2타차 선두로 18번 홀(파4)을 맞은 매킬로이는 티샷이 오른쪽으로 가면서 위기를 맞았다. 두 번째 샷은 벙커로 빠졌다. 벙커샷을 홀 3ｍ 근처로 보낸 뒤 2퍼트로 막아 1 타 차 우승을 마무리했다.스코티 셰플러가 4언더파 68타를 쳐 1타차 2위(11언더파 277타)까지 쫓아오는 저력을 보였다.영, 저스틴 로즈, 티럴 해턴(이상 잉글랜드), 러셀 헨리(미국)이 10언더파 278타로 공동 3위에 올랐다.임성재는 5타를 잃으면서 46위(3오버파 291타), 김시우는 47위(4오버파 292타)로 대회를 마쳤다.