퍼팅 난조 숙제 해결한 KLPGA ‘슈퍼루키’ 김민솔, iM금융 오픈 첫날 6언더파 선두

이미지 확대 김민솔이 9일 경북 구미시 골프존 카운티 선산CC에서 열린 KLPGA투어 iM금융 오픈 1라운드에서 퍼팅을 앞두고 그린을 파악하고 있다. 김민솔은 이날 6언더파 66타를 쳐 단독 선두에 나섰다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김민솔이 9일 경북 구미시 골프존 카운티 선산CC에서 열린 KLPGA투어 iM금융 오픈 1라운드에서 퍼팅을 앞두고 그린을 파악하고 있다. 김민솔은 이날 6언더파 66타를 쳐 단독 선두에 나섰다. KLPGA 제공.

이미지 확대 최예림이 KLPGA투어 iM금융 오픈 1라운드 12번 홀(파4)에서 드라이버로 티샷을 날리고 있다. 최예림은 이날 보기없이 버디 5개를 잡아내는 깔끔한 경기를 펼쳤다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최예림이 KLPGA투어 iM금융 오픈 1라운드 12번 홀(파4)에서 드라이버로 티샷을 날리고 있다. 최예림은 이날 보기없이 버디 5개를 잡아내는 깔끔한 경기를 펼쳤다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 ‘슈퍼루키’ 김민솔이 시즌 초반 2개 대회 부진의 원인이었던 퍼팅 난조를 해결하고 시즌 첫 우승을 향해 힘찬 첫 걸음을 내디뎠다.김민솔은 9일 경북 구미시 골프존 카운티 선산CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 iM금융 오픈(총상금 10억원) 1라운드에서 6언더파 66타를 쳐 선두에 나섰다.주니어 시절부터 촉망받는 기대주였던 김민솔은 온전한 풀 시드가 없던 지난해 시즌 잔체 대회에 절반에 못미치는 15차례 대회에만 출전하고도 2차례 우승을 차지했다.올해는 신인왕 뿐 아니라 대상을 받을 후보로도 꼽힌다.김민솔은 그러나 시즌 첫번째 대회 리쥬란 챔피언십 공동20위, 두번째 대회 더 시에나 오픈 공동53위로 기대에 못 미쳤다.앞서 두차례 대회에서 60대 타수라고는 더 시에나 오픈 2라운드 69타 한번 뿐이었다.부진의 원인은 그린 플레이였다. 빼어난 장타력에 그린 적중률 5위(81.9%)에 오를만큼 샷이 좋았지만 퍼팅은 126위(라운드당 32.6개)로 하위권이었다.그러나 이날 김민솔은 퍼팅 개수가 25개에 불과할만큼 짠물 퍼팅을 선보였다.버디를 7개나 잡아낸 김민솔은 “지난 2차례 대회에서 퍼팅을 못하긴 했다. 첫 대회 때는 바꾼 퍼터에 적응이 덜 됐고, 두번째 대회 때는 너무 빨라진 그린에 적응에 실패했다”면서 “오늘은 퍼팅이 잘 되니까 스코어가 잘 났다”고 말했다.김민솔은 “퍼팅에 자신감을 가질 수 있는 계기가 된 것 같다. 퍼팅에서 나만의 기준점을 갖고 있어야 한다고 생각해서 그 기준점을 찾으려고 많이 노력했다”고 그동안 퍼팅을 놓고 적지 않은 고민을 했다는 사실도 내비쳤다.KLPGA투어 미디어 데이 때 다른 선배들한테 올해 가장 유력한 대상 후보라는 말까지 들었던 김민솔은 “주변에서 주는 부담보다 내가 스스로 느끼는 부담감이 더 크다”고 솔직히 털어놓고 “그런 부담감도 잘 이겨내는 게 숙제라고 생각한다. 이겨내면 한층 더 성장할 수 있지 않을까 싶다”고 밝혔다.2018년부터 작년까지 8시즌 동안 우승없이 준우승만 8번 했던 최예림은 보기 없이 버디 5개를 잡아내는 깔끔한 경기를 펼쳐 김민솔을 1타차로 추격했다.최예림은 “지난 8년 동안 각오는 늘 ‘우승하자’였다”면서도 “우승에 얽매지지 않고 즐겁게 치는 게 목표”라고 말했다.지난해 신인왕 레이스에서 2위를 차지했던 김시현과 KLPGA투어 18홀 최소타(61타) 기록 보유자 전예성이 4언더파 68타로 공동3위에 포진했다.타이틀 방어에 나선 김민주와 이예원은 2언더파 70타를 쳤고, 더 시에나 오픈 우승자 고지원은 이븐파 72타로 첫날을 마쳤다.