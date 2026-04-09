KLPGA 8년 동안 준우승 8번 최예림 “각오는 해마다 똑같아요, 우승!”… iM금융 오픈 첫날 5언더파

이미지 확대 최예림이 KLPGA투어 iM금융 오픈 1라운드 12번 홀(파4)에서 드라이버로 티샷을 날리고 있다. 최예림은 이날 보기없이 버디 5개를 잡아내는 깔끔한 경기를 펼쳤다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최예림이 KLPGA투어 iM금융 오픈 1라운드 12번 홀(파4)에서 드라이버로 티샷을 날리고 있다. 최예림은 이날 보기없이 버디 5개를 잡아내는 깔끔한 경기를 펼쳤다. KLPGA 제공.

이미지 확대 최예림이 KLPGA투어 iM금융 오픈 1라운드 13번 홀에서 티샷한 뒤 볼이 떨어진 곳을 쳐다보고 있다. 최예림은 지난 8시즌 동안 준우승을 8번 했다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최예림이 KLPGA투어 iM금융 오픈 1라운드 13번 홀에서 티샷한 뒤 볼이 떨어진 곳을 쳐다보고 있다. 최예림은 지난 8시즌 동안 준우승을 8번 했다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 9번째 시즌을 맞는 최예림은 올해도 목표는 ‘우승’이다.선수라면 누구나 다 원하는 게 우승이지만 최예림에게는 ‘우승‘이라는 두 글자는 남다른 느낌이다.2018년 KLPGA투어에 뛰어 들어 지난 8년 동안 217개 대회를 치른 최예림은 준우승만 8번 했다.5위 이내 입상이 21번, 10위 이내 진입이 44번이니 실력만 놓고 보면 우승을 몇번이나 하고도 남는 최예림이지만 정작 우승은 한번도 이루지 못했다.2024년에는 2위를 세번이나 했다. 데뷔하던 해부터 지난해까지 8시즌 동안 준우승이 없었던 시즌은 3번 뿐이었다.9일 경북 구미시 골프존 카운티 선산CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 iM금융 오픈(총상금 10억원) 1라운드에서 5언더파 67타를 때려 선두권에 올랐다.그린을 네번 놓친 최예림은 특히 그린에서 펄펄 날았다. 9개 홀에서 한번의 퍼트로 마무리했고 18홀 동안 퍼트 개수는 27개에 불과했다.최예림은 “오늘 샷도 좋았지만 5, 6m 버디 퍼트가 잘 떨어졌다. 첫날 선두권이 얼마만인지 모르겠다”고 활짝 웃엇다.시즌 각오를 묻자 최예림은 “지난 8년 동안 각오는 늘 같았다. 올해도 똑같다. 목표는 우승”이라고 말했다.최예림은 “이 기세를 몰아가서 우승하면 좋겠는데 너무 우승에 집중하면은 오히려 좀 집중이 안되더라. 남은 라운드를 즐겁게 치자는 게 목표”라고 애써 마음을 가라 앉혔다.누구보다 우승이 간절한 최예림이 이처럼 우승에 집착하지 않겠다고 마음을 다잡은 또 다른 이유는 지난 2024년 11월 당한 허리 부상이다.“아프니까 너무 속상했다”는 최예림은 “부상 여파로 작년에는 성적이 기대에 못 미쳤다. 마음 속으로 또 다시 다치지 않겠다고 다짐했다. 아프지 않고 시즌을 마치겠다는 또 다른 목표도 갖고 있다”고 말했다.이날 보기없이 버디만 5개를 잡아내는 깔끔한 경기를 펼친 최예림은 “태국에서 60일 동안 전지 훈련을 하면서 실전 라운드를 통해 코스 매니지먼트 훈련에 공을 들였다. 평소 싫어하는 핀 위치를 공략하는 방법 등을 깨우쳤다. 겨울을 허투루 보낸 것 같지는 않다”고 자신감을 보였다.