테일러메이드, 시장 점유율 1위 감사 사은품 증정 행사

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테일러메이드, 시장 점유율 1위 감사 사은품 증정 행사

권훈 기자
입력 2026-04-08 09:09
수정 2026-04-08 09:09
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골프 클럽 사장 점유율 1위에 오른 테일러메이드가 고객 사은 행사를 한다. 테일러메이드 제공.
골프 클럽 사장 점유율 1위에 오른 테일러메이드가 고객 사은 행사를 한다. 테일러메이드 제공.


테일러메이드는 작년 국내 골프 클럽 시장 점유율 1위 달성을 기념해 고객 사은 행사를 한다고 8일 밝혔다.

5월까지 Qi4D드라이버와 페어웨이 우드 혹은 유틸리티를 함께 구매하는 고객에게는 테일러메이드 골프 모자와 Qi4D한정판 골프 셔츠를 증정한다.

P·790과 P·8CB아이언 구매 고객에게는 테일러메이드 TP5/TP5x 골프볼 12개 들이 한 상자를 준다. 글로리 제품 구매 고객은 테일러메이드 어패럴 상품권을 받을 수 있는 기회가 주어진다.

테일러메이드는 NIQ 코리아 소매지수 서비스를 통해 조사한 소매유통 시장 골프 클럽 부문에서 지난해 1월부터 12월까지 오프라인과 온라인을 합쳐 시장 점유율이 1위를 차지했다고 설명했다.

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