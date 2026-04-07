올데이골프그룹 최동호 회장, 동국대 학인 스님 장학금 4400만원 기탁

이미지 확대 올데이골프그룹 최동호 회장(아래 왼쪽부터 세번째)이 김용현 동국대학교 교무부총장에게 장학금을 전달한 뒤 장학증서를 받은 학인 스님들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 동국대 제공. 닫기 이미지 확대 보기 올데이골프그룹 최동호 회장(아래 왼쪽부터 세번째)이 김용현 동국대학교 교무부총장에게 장학금을 전달한 뒤 장학증서를 받은 학인 스님들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 동국대 제공.

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한국골프장경영협회를 이끌고 있는 올데이골프그룹 최동호 회장이 동국대(총장 윤재웅)에 장학기금을 기탁했다고 7일 밝혔다.최 회장은 최근 서울 중구 동국대 서울캠퍼스를 직접 방문해 학인 스님들을 위해 ‘정암장학 4400만원’을 전달하고 장학생에게 직접 장학증서를 수여했다.이날 행사에는 최 회장을 비롯해 김용현 동국대 교무부총장, 이경철 대외협력처장 등 학교 주요 관계자와 충북 음성군 미타사 주지 희원스님, 희경스님 등이 참석해 자리를 빛냈다.최 회장은 “선대부터 이어져 내려온 미타사와의 인연이 오늘 뜻깊은 자리로 발전할 수 있었던 계기가 되었다”라며 “학인 스님들의 경제적 부담을 덜어주고 학업에 전념할 수 있도록 지원하고 싶다”고 장학금 기부 소감을 밝혔다.김용현 교무부총장은 “소중한 장학기금 전달에 감사드리며, 학인 스님들을 직접 격려하기 위해 최 회장님과 미타사 관계자 여러분께서 학교에 방문한 오늘이 더욱 의미가 깊다”라며 “기부자의 뜻에 따라 학인 스님들이 더욱 큰 뜻을 품고 세상을 밝게 비추는 길에 보탬이 될 수 있도록 장학금을 귀하게 활용하겠다”라고 말했다.올데이골프그룹은 청주떼제베와 임페리얼레이크, 로열포레, 올데이골프＆리조트, 옥스필드 등 국내 5개 골프장을 운영하고 있다. 최동호 회장은 지난해 3월 한국골프장경영협회 제20대 회장으로 추대된 이후 최근 취임 1주년을 맞았다.