KLPGA 첫 타이틀 방어전 앞둔 김민주 “이날만 기다렸다”…9일부터 나흘간 구미에서 iM금융 오픈 출격

이미지 확대 아이언으로 그린을 공략하는 김민주. 김민주는 지난해 iM 금융 오픈에서 생애 첫 우승을 따냈고 오는 9일부터 나흘 동안 경북 구미시 골프존카운티 선산CC에서 타이틀 방어에 나선다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 아이언으로 그린을 공략하는 김민주. 김민주는 지난해 iM 금융 오픈에서 생애 첫 우승을 따냈고 오는 9일부터 나흘 동안 경북 구미시 골프존카운티 선산CC에서 타이틀 방어에 나선다. KLPGA 제공.

이미지 확대 고지원이 그린을 살피고 있다. 5일 더 시에나 오픈에서 우승한 고지원은 2주 연속 우승에 도전한다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 고지원이 그린을 살피고 있다. 5일 더 시에나 오픈에서 우승한 고지원은 2주 연속 우승에 도전한다. KLPGA 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약 중인 데뷔 5년 차 김민주가 생애 첫 타이틀 방어에 나선다.김민주는 9일부터 나흘 동안 경북 구미시 골프존 카운티 선산CC(파72)에서 열리는 KLPGA투어 iM금융 오픈(총상금 10억원)에 출전한다.김민주는 지난해 이 대회에서 데뷔 4년 만에 생애 첫 우승의 감격을 누렸다.타이틀 방어전에 나서는 선수는 미디어와 팬들의 주목이 쏠리면서 심리적으로 부담을 느끼기 마련이지만 김민주는 오히려 “이날만을 기다렸다”고 반겼다.김민주는 “동계 훈련 때 힘들 때마다 작년 우승의 순간을 떠올리며 버텼기 때문에 방어전에 대한 욕심도 많이 났다. 부담감보다는 작년 대회의 주인공으로서 기분 좋게 첫발을 내디딜 수 있을 것 같아 설레고 기대된다”고 말했다.“잘 쳤던 기억이 많아 코스 공략 면에서는 확실히 유리할 것 같다. 몇 번 홀에서 어떻게 버디를 잡았고, 위기를 넘겼는지 생생하게 기억난다”는 김민주는 “하지만 우승 기억에만 얽매이지 않고 현재 내 샷 감각과 컨디션에 맞춰 매 샷 집중하는 데 주력하겠다”고 다짐했다.지난 겨울 45일 동안 베트남에서 전지 훈련을 했던 김민주는 올해 개막전 리쥬란 챔피언십 공동29위에 이어 국내 개막전 더 시에나 오픈에서는 공동13위에 오르는 등 샷 감각을 끌어 올리고 있다.김민주는 “샷의 기복이 줄었다. 내 장점은 아이언 샷이지만 컨디션이 좋은 대회와 그렇지 못한 대회 편차가 꽤 컸다. 그런 편차를 줄이는 것이 최우선 과제라고 판단해 스윙의 일관성을 높이는 훈련을 정말 많이 했다”면서 “또 우승 경쟁에서 몇번 실패한 원인이었던 5~7m 안쪽의 퍼팅을 보완하는 데도 많은 공을 들였다. 지금까진 훈련 성과가 잘 유지되고 있는 것 같다”고 자신감을 보였다.김민주의 첫 타이틀 방어에 가장 큰 걸림돌이 될 선수는 한창 물이 오른 더 시에나 오픈 우승자 고지원이다.지난 5일 끝난 더 시에나 오픈에서 나흘 내내 선두를 달린 끝에 우승한 고지원은 “긴장했던 최종 라운드 빼고는 100% 내 샷에 만족한다”고 말할만큼 경기력이 최고조에 올랐다.고지원은 “현재 샷 감이 좋다. 비시즌 동안 공들인 쇼트게임과 롱퍼트 거리감을 최대한 살려 경기를 풀어갈 계획이다. 작년 이 대회에 참가하지 않아서 연습 라운드부터 면밀히 코스를 파악해 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.지난달 15일 시즌 첫 대회 리쥬란 챔피언십 우승으로 한달 가까이 상금과 대상 포인트 랭킹 1위에 이름을 올리고 있는 임진영은 고지원과 시즌 2승 선착 경쟁에 나선다.더 시에나 오픈에서 고지원과 우승 경쟁 끝에 준우승한 서교림은 설욕을 벼른다.작년 상금왕 홍정민과 작년 대상 수상자 유현조, 그리고 지난해 공동 다승왕(3승)에 올랐던 이예원과 방신실 등 기존 강자들도 시즌 첫 우승 물꼬를 트겠다는 각오로 출사표를 냈다.