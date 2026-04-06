김효주, 3연승 무산…코글린, 우승에 코르다는 3주 연속 준우승

이미지 확대 김효주의 버디 세리머니. 닫기 이미지 확대 보기 김효주의 버디 세리머니.

이미지 확대 로런 코글린이 우승 트로피를 안고 셀카를 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 로런 코글린이 우승 트로피를 안고 셀카를 찍고 있다.

이미지 확대 넬리 코르다의 스윙. 닫기 이미지 확대 보기 넬리 코르다의 스윙.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김효주의 미국여자프로골프(LPGA)투어 3연승은 무산됐다.김효주는 6일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 섀도 크리크 골프코스(파72)에서 열린 LPGA투어 아람코 챔피언십(총상금 400만 달러) 최종 라운드에서 이븐파 72타를 쳤다.최종 합계 4오버파 292타의 김효주는 공동13위로 대회를 마쳤다.포티넷 파운더스컵, 포드 챔피언십 등 최근 2차례 대회에서 우승한 김효주는 3주 연속 우승에 도전했지만 2, 3라운드 이틀 연속 타수를 잃은데다 최종 라운드에서도 타수를 줄이지 못했다.첫날부터 선두에 나선 로 코글린(미국)이 와이어투와이어 우승을 달성했다.코글린은 최종 라운드에서 이븐파 72타로 잘 버텨 넬리 코르다(미국), 리오나 머과이어(아일랜드) 등 공동2위 2명을 5타차로 제친 7언더파 281타로 정상에 올랐다.2024년 7월 CPKC 여자오픈, 2024년 8월 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈에 이어 LPGA 투어 통산 3승째다.우승한 코글린보다 준우승한 코르다가 더 주목받았다.이날 3타를 잃고도 2위를 차지한 코르다는 3주 연속 준우승이라는 진기록을 세웠다. LPGA투어 3연속 준우승은 2000년 멕 말론(미국) 이후 26년 만이다.2024년 5연승을 했던 코르다는 최다 연속 준우승 기록 경신을 앞둔 셈이 됐다.올해 출전한 4차례 대회에서 우승 한번과 준우승 세번을 이룬 코르다는 지난주 김효주에 내줬던 CME 그로브 랭킹 1위도 되찾았다.윤이나는 이날 3타를 잃어 공동 17위(6오버파 294타)로 밀려난 채 대회를 마무리했다.최혜진은 공동 23위(7오버파 295타), 지난달 결혼하고 처음 대회에 나온 고진영은 공동 27위(8오버파 296타)에 올랐다.신인 황유민은 공동 35위(9오버파 297타), 김세영과 이미향은 공동 41위(11오버파 299타), 김아림은 공동 51위(13오버파 301타)에 자리했다.