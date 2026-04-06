“올해 커리어 하이 만들 것”

고지원 “두 번 우승 지난해 넘을 것

이번 대회 공격적 플레이 자제 통해”

이미지 확대 ‘KLPGA 국내 개막전’ 고지원 우승 고지원이 5일 경기 여주시 더시에나 벨루토CC에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2026시즌 국내 개막전 더 시에나 오픈에서 우승한 뒤 두 손을 번쩍 들며 기뻐하고 있다. 고지원은 첫날부터 한 차례도 1위 자리를 내주지 않으며 최종 합계 13언더파 275타를 기록해 통산 3승 고지에 올랐다. KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘KLPGA 국내 개막전’ 고지원 우승 고지원이 5일 경기 여주시 더시에나 벨루토CC에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2026시즌 국내 개막전 더 시에나 오픈에서 우승한 뒤 두 손을 번쩍 들며 기뻐하고 있다. 고지원은 첫날부터 한 차례도 1위 자리를 내주지 않으며 최종 합계 13언더파 275타를 기록해 통산 3승 고지에 올랐다. KLPGA 제공

2026-04-06 B6면

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 국내 개막전에서 우승을 차지한 고지원은 “(두번 우승한) 작년을 뛰어 넘는 올해를 만들고 싶다”는 포부를 밝혔다.고지원은 5일 경기 여주시 더 시에나 벨루토CC(파72)에서 막을 내린 더 시에나 오픈(총상금)에서 우승한 뒤 열린 기자회견에서 “올해 목표는 그저 우승이었다. 그러나 몇승이라는 구체적인 목표가 아니라 즐거운 골프 하자는 것이었다. 이번에 우승했다고 바뀌는 건 없다”면서도 “(두 번 우승한) 작년이 커리어하이 시즌이 아니라 올해가 커리어 하이가 되도록 만들겠다”고 말했다.고지원은 지난해 8월 제주 삼다수 마스터즈에서 첫 우승을 하기 전까지는 거의 존재감이 없었다. 3승을 올리고 공격적인 골프로 ‘버디 폭격기’라는 별명을 지닌 고지우의 동생으로만 알려졌지만 첫 우승 3개월 만에 S오일 챔피언십마저 우승하면 정상급 선수로 거듭났다. 그는 “첫 우승을 하기 전까지는 내가 우승할 수 있을까 의구심을 가졌다. 멀게만 느껴졌다”면서 “한번 하니까 자신감이 생겼다”고 밝혔다.고지원은 “이번 대회에서는 충분히 즐기지 못했다. 코스가 너무 어렵고 첫날부터 선두로 나선데다 와이어투와이어 우승이라는 부담이 컸기 때문이었다”고 털어놨다. 이어 “수비 골프는 좋아하지 않는데 최종 라운드에서는 다른 선수들도 이런 핀 위치면 가까이 못 붙인다는 생각에 롱퍼팅으로 승부보자고 공격적 플레이를 자제했던 게 통했다”고 말했다.지난 3월 시즌 개막전이었던 태국 리쥬란 챔피언십에서는 컷 탈락했던 고지원은 “퍼팅이 그때는 20% 밖에 안됐다”면서 “이번 대회에서도 내 기대치의 60% 정도”라고 말했다. 다만 지난 겨울 전지훈련 때 갈고 닦았던 스윙은 “워낙 긴장한 오늘 최종 라운드를 뻬면 100% 만족스럽다”고 자평했다.