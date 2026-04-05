오수민, 오거스타 내셔널 여자 아마추어 골프 대회 3위

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오수민의 드라이버 티샷. KLPGA 제공.
대한골프협회 국가대표 오수민(신성고)이 오거스타 내셔널 여자 아마추어 골프 대회에서 역대 한국 선수 최고 순위인 3위에 올랐다.
종전 한국 선수의 이 대회 최고 성적은 2023년 임지유의 공동 5위였다.
오수민은 5일(한국시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 대회 마지막 날 3라운드에서 버디 4개로 4언더파 68타를 친 오수민은 최종 합계 9언더파 207타로 단독 3위를 차지했다.
오수민은 “작년 대회 때는 예선 통과를 하지 못했고, 올해는 본선에 진출해 행복한 하루였다”며 “아멘 코너에서 경기한 것만으로도 기분이 좋았고, 앞으로 프로로 전향하는 데 많은 도움이 될 것”이라고 소감을 밝혔다.
함께 출전한 국가대표 동료 양윤서(인천여자방송통신고)는 공동4위(8언더파 208타) 4위에 올랐고, 역시 국가대표인 김규빈(학산여고)은 공동15위(4언더파 212타)로 대회를 마쳤다.
국가대표 박서진(서문여고)은 이븐파 216타를 기록해 공동 27위에 올랐다.
올해 대회에서는 최종 합계 14언더파 202타를 친 호세 마린(콜롬비아)이 우승했다.
2위 안드레아 레부엘타(스페인)에게 4타 앞섰다.
72명이 출전하는 이 대회 1, 2라운드는 미국 조지아주의 챔피언스 리트리트 골프클럽에서 열리고 , 2라운드 종료 후 상위 30명이 하루를 쉬고 오거스타 내셔널 골프클럽에서 최종 라운드를 치른다.
한국에서 파견된 국가대표 4명은 전원 3라운드에 진출했다.
우승자는 해당 시즌 여자 골프 메이저 대회 출전권을 준다.
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